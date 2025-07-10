Министр транспорта США Шон Даффи станет временным руководителем NASA

Президент США Дональд Трамп предложил министру транспорта Шону Даффи временно возглавить NASA. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам президента США, Шон Даффи успешно решает транспортные вопросы, модернизирует системы управления воздушным движением и восстанавливает дороги и мосты, делая их эффективными и привлекательными. По мнению Дональда Трампа, господин Даффи станет «фантастическим» руководителем космического агентства, даже на короткий срок.

Сам Шон Даффи в ответ написал в соцсети X, что для него честь принять эту миссию, и добавил: «Пришло время покорять космос».

Ранее в июне Трамп неожиданно отозвал кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA перед утверждением в Сенате. Американские СМИ связали это с его поддержкой представителей Демократической партии и пожертвованиями на их деятельность.