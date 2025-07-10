Пять человек претендуют на кресло мэра Черногорска

Количество кандидатов, выдвинутых на пост мэра Черногорска в Республике Хакасия, достигло пяти. Это следует из данных ГАС «Выборы».

В качестве самовыдвиженца на выборы заявился гендиректор ООО «Хакасская продовольственная компания» Дмитрий Бородин. В свою очередь, партия «Новые люди» выдвинула сотрудника ООО «Неотранс-Хакасия» Алексея Рузайкина. Оба являются депутатами черногорского горсовета.

Напомним, ранее заявления о намерении участвовать в выборах подали двое самовыдвиженцев: директор МП «Бытсервис» Руслан Попович и самозанятый Вадим Палкевич. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинула председателя совета регионального отделения партии Владимира Смышляева.

Выдвижение кандидатов в мэры второго по численности населения города Хакасии завершится 15 июля.

Валерий Лавский