Суд прекратил дело по иску прокуратуры к «Новомету»

Арбитражный суд Пермского края в начале июля прекратил производство по иску региональной прокуратуры к структурам группы «Новомет». Информация об этом содержится в карточке арбитражного дела. Поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме, решение судом не было раскрыто. В начале июня прокуратура направила в суд заявление об отказе от иска.

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Напомним, с иском к АО «Новомет-Пермь», а также Novomet FZE (ОАЭ, Шарджа), Novomet USA, Inc (штат Делавэр), New Lift Solution B.V. (Нидерланды, Амстелвен), Novomet Argentina S.A. (Буэнос-Айрес), Novomet NAP Petroleum Services Free Zone (Египет, Александрия), Novomet Middle East FZE (ОАЭ, Дубай) прокуратура обратилась в конце прошлого года. Надзорный орган оспаривал четыре сделки 2015-2018 годов, которые заключили пермская компания и ее заграничные структуры. Ранее прокуратура утверждала, что они не имели экономической целесообразности и нанесли ущерб государству в лице «Роснано».

Группа «Новомет» — один из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти, также оказывает сервисные услуги. До февраля 2022 года около 50% продукции «Новомета» поставлялось на экспорт. До весны прошлого года АО «Новомет-Пермь» владели отец и сын Олег и Максим Перельманы, а также ряд топ-менеджеров компании. Еще 30,76% принадлежало «Роснано», а 19,34% инвестфондам Russia Partners и Baring Vostok. В апреле 2024 года стало известно, что акции были консолидированы у структур, близких к гендиректору АО и промышленной группе «Конар». Позже Максим Перельман покинул должность руководителя «Новомет-Пермь» и посты в других юрлицах, связанных с «Новометом».