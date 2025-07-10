Ракетный катер Тихоокеанского флота уничтожил беспилотники на учениях

Один из кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) — ракетный катер «Р-14» провел успешные учения в морском полигоне залива Петра Великого.

«Экипаж «Р-14» провёл учения по ведению морского боя одиночным кораблём в море, противовоздушной обороне, а также по противодействию беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам»,— сообщила пресс-служба ТОФ.

Во время маневров применялись артиллерийские установки АК-176, автоматические артиллерийские установки АК-630М и крупнокалиберные пулемёты калибра 12,7 мм.

Также были проведены учения по обороне и защите корабля при стоянке на незащищённом рейде. Мероприятия включали в себя моделирование различных сценариев нападения условного противника и оценку эффективности системы обороны. «Учения показали высокий уровень профессионализма и готовности экипажа ракетного катера к выполнению задач по предназначению»,— делают вывод в штабе ТОФ.

Согласно открытым данным, катер «Р-14» вошел в состав ТОФ в декабре 1991 года. Имеет водоизмещение около 500 тонн, основное вооружение — противокорабельные ракеты «Москит».

Алексей Чернышев, Владивосток