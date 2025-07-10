У западных берегов Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,2

В Татарском проливе у побережья Сахалина в четверг около 7:08 местного времени (23:08 среды мск) произошло землетрясение, сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. Магнитуда составила 3,2.

Эпицентр зафиксирован в 26 км западнее села Ильинское (Томаринский район Сахалинской области) глубине 38 км под дном океана.

Жители Ильинского ощутили сейсмособытие силой до двух баллов. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Тревога цунами не объявлялась.

Эрнест Филипповский, Хабаровск