«Строят, ломают, копают, сносят, перестраивают»

Каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с российским рынком городской недвижимости, знает слово «сталинка». Под ним подразумевается массивное жилое здание с толстыми кирпичными стенами, высотой в шесть-восемь, а иногда и все двенадцать этажей, с широкими лестницами, сравнительно большими квартирами, светлым, иногда декорированным фасадом и зеленым двором. Квартиры в таких домах до сих пор пользуются спросом, а сами дома – наряду с их проектировщиками и строителями — стали главными героями советской урбанизации 1930-х. Ровно 90 лет назад, 10 июля 1935 года, постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома был утвержден Генеральный план реконструкции Москвы, не до конца исполненный, но радикально изменивший лицо советской столицы — и придавший ей черты, которые сегодня кажутся нам такими знакомыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сталинский план реконструкции Москвы не был воплощен полностью. И в определенном смысле это спасло город: на фото — один из проектов здания Народного комиссариата тяжелой промышленности, который мог уничтожить ставший привычным ансамбль Красной площади, а заодно примерно половину Китай-города

Фото: ИЗОСТАТ, Альбом «Москва реконструируется», ИЗОСТАТ Сталинский план реконструкции Москвы не был воплощен полностью. И в определенном смысле это спасло город: на фото — один из проектов здания Народного комиссариата тяжелой промышленности, который мог уничтожить ставший привычным ансамбль Красной площади, а заодно примерно половину Китай-города

Фото: ИЗОСТАТ, Альбом «Москва реконструируется», ИЗОСТАТ

«За тридевять земель ехать, чтобы увидеть подобный город»

Дореволюционную Москву мы знаем по нескольким сотням гравюр и черно-белых фотографий, литературной классике и текстам Владимира Гиляровского — он, к слову, дожил до октября 1935 года и был свидетелем перемен 1930-х, в том числе сноса знаменитой Сухаревой башни, по поводу чего мрачно иронизировал, что следующим к сносу может быть приговорен собор Василия Блаженного.

Возможно, Гиляровский был не так уж далек от истины: говорят, однажды первый секретарь Московского горкома партии в 1931–1934 годах, один из вдохновителей и исполнителей Генплана Лазарь Каганович докладывал Сталину о планах реконструкции центра, стоя у макета со съемными моделями зданий. Каганович как раз предлагал снести Василия Блаженного и снял модель — но Сталин потребовал вернуть собор на место.

До марта 1918 года Москва больше 200 лет не была столицей, оставаясь вторым по численности населения городом Российской империи. К 1916 году в Петербурге проживали 2,4 млн человек, а в Москве — 1,8 млн.

Миллионный рубеж Москва преодолела за четверть века до этого в середине 1890-х, она росла, богатела и модернизировалась. Но все же отставала от Петербурга как по части инфраструктуры, так и по части городского планирования. Регулярная застройка в начале XX века представляла собой в Москве островки — причем появление каждого вызывало споры. Например, чтобы возвести в 1889–1893 годах Верхние торговые ряды, ныне известные как ГУМ, пришлось снести несколько кварталов старых лавок, складов и домов Китай-города. К неудовольствию некоторого числа горожан.

Москва росла как дерево, неправильными кольцами, повторяя рисунок старинных стен, оборонительных валов и таможенных границ.

Такой границей был когда-то Камер-Коллежский вал, до второй половины XIX века — официальная межевая черта между Москвой и Московским уездом. Мощеных улиц за пределами центра почти не было. О набережных только задумывались.

Ближе к тогдашним окраинам строились общежития для рабочих, а с престижными особняками и деловыми кварталами соседствовали живописные, но небезопасные для обывателей районы, которые сейчас назвали бы трущобами: там преобладала одно- и двухэтажная застройка, часто деревянная, хаотичная, не поддающаяся систематическому ремонту и населенная людьми весьма сомнительными.

Среди обширного городского моря стояли просторные городские усадьбы знати, доходные дома, купеческие конторы, больницы, театры, вокзалы с зонами отчуждения железной дороги… В городе постоянно находились сотни тысяч лошадей, до конца 1920-х обеспечивавших передвижение большинства горожан и перемещение товаров.

Жители и гости чтили старый город за простоту нравов, широту, хлебосольность и естественность. «Москва до такой степени художественна, красива, что я готов далеко, за тридевять земель ехать, чтобы увидеть подобный город»,— говорил художник Илья Репин (1844–1930). «Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом неба бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал»,— вторил ему побывавший в России норвежский писатель Кнут Гамсун (1859–1952).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поговорка о том, что Москва — это большая деревня, сложилась еще в Средние века, задолго до того, как в город в массовом порядке хлынули оставшиеся без земли крестьяне. Сейчас это трудно представить, но к началу 1930-х большая часть города все еще состояла из деревянных домов в один-два этажа

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Поговорка о том, что Москва — это большая деревня, сложилась еще в Средние века, задолго до того, как в город в массовом порядке хлынули оставшиеся без земли крестьяне. Сейчас это трудно представить, но к началу 1930-х большая часть города все еще состояла из деревянных домов в один-два этажа

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«На пути в Москву»

Темно свинцовоночие, и дождик толст, как жгут,

Сидят в грязи рабочие, сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад:

«Через четыре года здесь будет город-сад».

Эти строки Владимир Маяковский написал в 1929 году не о Москве, но к Москве того времени они вполне применимы.

Несмотря на переезд сюда большевистского правительства из Петрограда в середине марта 1918 года, на фоне революции, Гражданской войны, уличных столкновений, разгула преступности, нехватки продуктов и промышленных товаров население города к 1920-му откатилось к миллиону. Закрывались магазины и рестораны, уезжали тысячи людей, менялись политический порядок, экономический строй, быт, привычки, обиход.

Объявленный в 1921 году нэп вернул — пусть и частично — товарное изобилие и видимость благополучия, но в конце 1920-х в Москве вновь появились карточки на хлеб и керосин и по улицам растянулись очереди к пустым магазинам. При этом население города снова росло. В 1923 году оно перевалило за 1,5 млн человек, а в 1927-м — за 2 млн. И поток людей, рассчитывавших на новую лучшую жизнь, не иссякал. К рубежу 1930-х, несмотря на меры властей, старавшихся не допустить в Москву крестьян из разоренных насильственной коллективизацией и голодающих провинций, в столице жили 2,7 млн человек. К 1935 году в Москве было 3,5 миллиона жителей, а в 1941-м, перед войной,— 4,3 млн, втрое больше, чем до революции.

В 1937 году норвежский архитектор Харальд Хальс приветствовал советских коллег на их профессиональном форуме и обратил внимание: «Я слышал, что у вас есть здесь поговорка: в Советском Союзе три класса населения: 1) живущие в Москве; 2) на пути в Москву и 3) надеющиеся попасть в Москву».

При этом жителям Москвы катастрофически не хватало места: обеспеченность жилплощадью сократилась с 5,5 кв. м на человека в 1928 году до 4 кв. м в 1940-м, отмечает исследователь истории города Станислав Львовский. Люди ютились в коммунальных квартирах, общежитиях, в помещениях, вообще не приспособленных для жилья. В подавляющем большинстве это были вчерашние крестьяне, устремившиеся на производство и просто за лучшей жизнью — но город технически был не в состоянии принять и тем более ассимилировать их поток.

Варлам Шаламов (1907–1982) Москву начала 1930-х называл «городом страшным»: «Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки… мрачные улицы… Закрытые распределители для привилегированных и надежных. …Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад поток голодающих… Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых рубахах и брюках, протягивали руки, просили. Но что могла дать Москва? Талоны на хлеб, на керосин».

Процесс грозил стать неконтролируемым. И это в то время, когда советское руководство готовилось превратить Москву в мировой центр строительства коммунизма, образец для подражания, город-мечту. В июне 1931 года недавно назначенный первый секретарь Московского горкома ВКП(б) Лазарь Каганович выступил на Пленуме ЦК партии с докладом о развитии городов при социализме. В ноябре того же года на Русаковской улице началось строительство пилотного участка метро. В декабре до основания снесли храм Христа Спасителя, на месте которого планировалось возвести здание Дворца Советов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сталинская реконструкция придала многим районам столицы их нынешний вид: например, на этом фото Театральной площади 1940 года уже есть гостиница «Москва» (правда, пока нет памятника Марксу и сквера вокруг него). На всех без исключения снимках тех лет поражает немноголюдность — хотя на самом деле население города с 1917 по 1940 год выросло второе, до 4,3 млн человек

Фото: Смирнов М. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Сталинская реконструкция придала многим районам столицы их нынешний вид: например, на этом фото Театральной площади 1940 года уже есть гостиница «Москва» (правда, пока нет памятника Марксу и сквера вокруг него). На всех без исключения снимках тех лет поражает немноголюдность — хотя на самом деле население города с 1917 по 1940 год выросло второе, до 4,3 млн человек

Фото: Смирнов М. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Когда нужен хирург, не приглашают палача»

Попытки переустроить Москву начались сразу после переезда сюда правительства: для этого была создана архитектурная мастерская под руководством Алексея Щусева (1873–1949). За пять лет она подготовила план, который подразумевал вынос правительственных учреждений из центра в район Ходынки — но на его реализацию не хватило средств.

В 1925 году главный инженер Москвы Сергей Шестаков (1862–1931) предложил план расширения города, в орбиту которого предполагалось включить Подольск, Домодедово и Можайск. Проект не получил развития, а потом был и вовсе засекречен, после того как автор был арестован, приговорен к пяти годам условно и умер от сердечного приступа.

Москва в границах Камер-Коллежского вала была вытянута с юго-запада на северо-восток, и архитекторам не давала покоя идея переориентировать город.

Так, Николай Ладовский (1881–1941) предлагал отказаться от кольцевой структуры и «раскрыть» столицу на север, прежде всего — на северо-запад, где пригороды, сочетавшие жилую застройку, производство и сельскохозяйственные угодья, должны были со временем слиться с пригородами Ленинграда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первый план радикальной перестройки Москвы, вернувшей себе столичный статус, предложила в 1923 году мастерская под руководством Алексея Щусева: застройку предполагалось группировать в основном внутри Окружной железной дороги Фото: Институт генплана Москвы План Сергея Шестакова следовал кольцевой структуре Москвы, но в дело не пошел, а после ареста и смерти автора в 1931 году был засекречен и забыт Фото: Институт генплана Москвы Следующая фотография 1 / 2 Первый план радикальной перестройки Москвы, вернувшей себе столичный статус, предложила в 1923 году мастерская под руководством Алексея Щусева: застройку предполагалось группировать в основном внутри Окружной железной дороги Фото: Институт генплана Москвы План Сергея Шестакова следовал кольцевой структуре Москвы, но в дело не пошел, а после ареста и смерти автора в 1931 году был засекречен и забыт Фото: Институт генплана Москвы

В творческом поиске (и в закрытом конкурсе, который предшествовал разработке Генплана) участвовали и иностранцы. Франкфуртский архитектор Эрнст Май (1886–1970) предлагал законсервировать центр, переместив большую часть населения и в перестроенные или созданные заново города-спутники и передав им большую часть столичных функций. Ле Корбюзье (1887–1965) выступал за то, чтобы совсем снести старый город и возвести заново, опираясь на прямоугольную сеть улиц и проспектов, как это придумал в V веке до н. э. грек Гипподам из Милета и как это отчасти было реализовано в относительно недавних столицах Нового времени — Петербурге и Вашингтоне. Да и как это сделала Екатерина Великая с частью российских городов, прекратив в них регулярные пожары.

Но Владимир Семенов (1874–1960), назначенный в 1932 году на должность главного архитектора Москвы, назвал проект Ле Корбюзье неприемлемым: «Для реконструкции нужны решительные меры, нужна хирургия. Но когда нужен хирург, не приглашают палача».

Семенов родился в 1874 году в Кисловодске и уже до революции был известен как подающий надежды архитектор, автор первой в России книги по урбанистике — «Благоустройство городов» (1912). Он оказался поклонником идей британского утописта Эбенизера Говарда (1850–1928), работавшего над проектами города-сада, сочетающего зеленые зоны с комфортными жилыми кварталами и впечатляющими общественными пространствами. Вместе с будущим автором проекта Главного здания МГУ Сергеем Чернышевым (1881–1963) Семенов в 1930 году создал Трест по планировке населенных мест и гражданскому проектированию при НКВД СССР, известный как Гипрогор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Семенов, работая над Генпланом, держал в голове идею города-сада британца Эбенизера Говарда, а также предпринятую бароном Османом в 1850–1870-е годы реконструкцию Парижа Фото: Автор неизвестен Сергей Чернышев — один из авторов проекта Главного здания МГУ на Ленинских горах Фото: Wikipedia Следующая фотография 1 / 2 Владимир Семенов, работая над Генпланом, держал в голове идею города-сада британца Эбенизера Говарда, а также предпринятую бароном Османом в 1850–1870-е годы реконструкцию Парижа Фото: Автор неизвестен Сергей Чернышев — один из авторов проекта Главного здания МГУ на Ленинских горах Фото: Wikipedia

Семенов и Чернышев и стали главными авторами сталинской реконструкции Москвы. Семенов не афишировал увлечение идеями Говарда, но брал их на вооружение. Кроме того, оба архитектора и их партийный шеф Лазарь Каганович симпатизировали барону Жоржу Осману (1809–1891), который в 1850–1870-е радикально перестроил Париж, добавив новые улицы, бульвары и магистрали с многоэтажными домами, но сохранив значительную часть средневекового центра. «Осман… сделал большое архитектурное дело,— признавал Каганович в 1932 году.— Он работал очень скромно: он завершал кольца и выравнивал линии. Вот все, чем он ограничился, и этим хвастает французская буржуазия в течение десятков лет».

Каганович, Семенов и Чернышев решали в Москве 1930-х во многом те же задачи, что барон Осман — в Париже Наполеона III. И, как и Париж без бульваров Османа, нынешнюю Москву невозможно представить без элементов, созданных в 1930-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Политическими архитекторами Генплана были Сталин (в центре), первый секретарь Московского горкома ВКП(б) Лазарь Каганович (слева) и председатель Совнаркома Вячеслав Молотов (справа). Фотография сделана в Кремле, на территории которого к 1930-м годам уже были снесены несколько архитектурных памятников Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Систематическая реконструкция столицы на самом деле началась за четыре года до принятия Генплана: в 1931-м стартовали работы по прокладке метрополитена Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Лазарь Каганович тестирует турникет на станции первой линии метро Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Москвичи и гости столицы сначала воспринимали метро как аттракцион, но быстро поняли преимущества нового вида транспорта. Строительство метро не прекращалось и во время войны: с 1941 по 1945 год были открыты 7 станций, их общее число выросло до 28 Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Ну и как же это только получается, Что-то в жизни перепуталось хитро: Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюся От Сокольников до Парка на метро»,— сетовал старый извозчик в песне Леонида Утесова. С появлением метро век извозчиков в Москве кончился (на фото: один из последних представителей профессии у станции «Комсомольская») Фото: Вдовенко Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 5 Политическими архитекторами Генплана были Сталин (в центре), первый секретарь Московского горкома ВКП(б) Лазарь Каганович (слева) и председатель Совнаркома Вячеслав Молотов (справа). Фотография сделана в Кремле, на территории которого к 1930-м годам уже были снесены несколько архитектурных памятников Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Систематическая реконструкция столицы на самом деле началась за четыре года до принятия Генплана: в 1931-м стартовали работы по прокладке метрополитена Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Лазарь Каганович тестирует турникет на станции первой линии метро Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Москвичи и гости столицы сначала воспринимали метро как аттракцион, но быстро поняли преимущества нового вида транспорта. Строительство метро не прекращалось и во время войны: с 1941 по 1945 год были открыты 7 станций, их общее число выросло до 28 Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Ну и как же это только получается, Что-то в жизни перепуталось хитро: Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюся От Сокольников до Парка на метро»,— сетовал старый извозчик в песне Леонида Утесова. С появлением метро век извозчиков в Москве кончился (на фото: один из последних представителей профессии у станции «Комсомольская») Фото: Вдовенко Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Кипучая, могучая

В 1937 году Владимир Лебедев-Кумач написал текст песни «Москва майская» на музыку Дмитрия и Даниила Покрассов:

Разгорелся день веселый,

Морем улицы шумят,

Из открытых окон школы

Слышны крики октябрят.

Май течет рекой нарядной

По широкой мостовой,

Льется песней необъятной

Над красавицей Москвой.

Песня передавала ощущение города-праздника.

Эта эйфория контрастировала с общественной атмосферой, заданной голодом на части европейских территорий СССР, политическими судебными процессами и ощущавшимся приближением Большого террора. Но в то же время ликование от причастности к радикальному социальному преобразованию захватывало миллионы людей.

Новые и даже новаторские дома возводились в Москве и в 1920-х. Но в 1932 году развернулось строительство гостиницы «Москва» — социалистического гиганта между дореволюционными элегантными «Националем» и «Метрополем». Одновременно сооружали монументальное здание Совета Труда и Обороны — будущий Госплан, нынешнюю Государственную думу. Небольшие домики Охотного Ряда безжалостно сносили. Речь шла не просто о радикальной перестройке центра, а о создании гигантской парадной перспективы, ведущей вдоль Александровского сада, мимо строящегося главного корпуса Библиотеки Ленина к будущему Дому Советов — Сталин выбрал самый радикальный из проектов, с гигантской статуей Ленина на вершине. А в 1934 году на Моховой сдали первую московскую сталинку — архитектор Иван Жолтовский (1867–1959) встык к «Националю» построил палаццо с колоннами и огромными окнами: в первое время там находилось посольство США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография После отказа от строительства Дворца Советов специфической архитектурной доминантой послевоенной Москвы Университет, словно заглядывавший в город с юго-запада Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Дворец Советов с гигантской статуей Ленина должен был стать новым центром Москвы — но по ряду причин так и остался проектом Фото: Геодезическая контора Управления планировки г. Москвы Следующая фотография 1 / 2 После отказа от строительства Дворца Советов специфической архитектурной доминантой послевоенной Москвы Университет, словно заглядывавший в город с юго-запада Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Дворец Советов с гигантской статуей Ленина должен был стать новым центром Москвы — но по ряду причин так и остался проектом Фото: Геодезическая контора Управления планировки г. Москвы

С этих трех строек в центре и началась большая сталинская реконструкция. Генеральный план приняли и опубликовали в 1935 году, но к этому времени весь город уже был превращен в стройплощадку. Он менялся настолько быстро, что иностранцы, бывавшие в Москве в 1920-х и приехавшие вновь, не могли в ней сориентироваться. Немецкий публицист и политик Вольфганг Леонгард (1921–2014), попавший в советскую столицу в 1935 году в возрасте 14 лет с матерью, спасавшейся от преследований со стороны нацистов, будет вспоминать абсурдную историю: «У матери сохранился план Москвы 1924 года, но он мало помогал. Мы очень обрадовались, когда в книжных магазинах появились новые планы. Разочарование последовало незамедлительно: план города был таким, каким он должен быть в 1945 году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сталинский Генплан Москвы был многократно напечатан, но полностью так и не был реализован

Фото: wikipedia.org Сталинский Генплан Москвы был многократно напечатан, но полностью так и не был реализован

Фото: wikipedia.org

«Жить будет невозможно, если не перепланировать город»

К 1945 году в Москве должно было быть не больше 5 млн жителей. На самом деле в послевоенной Москве с учетом мобилизации, эвакуации, прямых и косвенных потерь в войне окажется всего 3,3 млн, на миллион меньше чем в 1941-м. Пятимиллионный рубеж столица перешагнет в 1959 году, когда придет пора стремительного освоения жильем окраин.

По Генплану 1935 года Москва тоже расширялась — с 285 до 600 кв. км. Вокруг нее предполагалось создать лесопарковый пояс, где городская застройка запрещалась или сильно ограничивалась. В черте города сохранялись и реорганизовались зеленые массивы ЦПКиО (ныне Парк Горького), Нескучного сада, Ленинских гор, Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ныне ВДНХ), Сокольников: всюду горожанам предлагались новые формы досуга, от посещения лекториев и читален до катания на лодках и прыжков с парашютом.

Центр, над перестройкой которого работала архитектурно-планировочная мастерская №2 под руководством Владимира Щуко (1878–1939) и Владимира Гельфрейха (1885–1967), менялся наиболее радикально: «Пролетариату в наследство осталась весьма запутанная система лабиринтов, закоулков, тупичков, переулков старой купеческо-помещичьей Москвы,— говорил Каганович.— Идет улица как улица, и неожиданно посредине стоит нелепый дом… С увеличением населения, с быстрым ростом в городе числа автомобилей и других видов городского транспорта жить будет невозможно, если не перепланировать город, не расширить и выпрямить улицы, не создать новые площади».

Первая линия Московского метро приняла пассажиров 15 мая 1935 года. Но метро не единственный инструмент борьбы с теснотой на улицах города. Часть архитектурных памятников — таких как Сухарева башня, Страстной монастырь, Иверские ворота — безжалостно сносятся, улицы расширяются: Тверскую у Кремля «раздвигают» до 56 метров, что требует перемещения нескольких зданий, в том числе роскошного подворья Саввино-Сторожевского монастыря, которое теперь находится не на первой линии, а во дворе дома 6 по Тверской. Двигают также здание Моссовета (нынешнее здание мэрии), глазную больницу и еще более двух десятков домов. На тот момент это передовая архитектурная технология: в Америке посчитали, что перенос здания обходится дешевле сноса и повторного строительства, и разработали методы, не требующие отселения жителей: дом отделяется от фундамента, снабжается гибкими коммуникациями и сдвигается на новый фундамент, иногда на несколько десятков метров.

Но советская Москва хочет и может быть первой во всем: потому здесь передвигают здания, по массе вдвое, а то и втрое превосходящие те, с которыми работают американцы.

Одновременно идет реконструкция мостов. Перестраиваются все мосты центра, к ним в 1938 году добавляется вантовый Крымский мост. Москву-реку в черте города одевают гранитными набережными общей протяженностью свыше 52 км — они придают реке парадный, почти петербургский вид. В 1937 году вводится в эксплуатацию канал Москва-Волга (Канал имени Москвы) — артерия, соединившая столицу с верхним течением Волги. Дело не только в транспортном сообщении — хотя благодаря каналу Москва превращается в «порт пяти морей»,— но и в водоснабжении: канал обеспечивает растущий город волжской водой. С появлением набережных в реке перестают стирать белье и поить скот — эти картины никак не вяжутся со статусом столицы СССР.

Воды в городе к 1945 году должно было стать значительно больше — война помешала исполнить программу обводнения в ее наиболее радикальном варианте, который предполагал, например, появление большого водохранилища в районе нынешних Мневников и большого канала, соединяющего Химкинское водохранилище с Яузой.

Генеральный план включал также шесть обновленных или новых кольцевых магистралей и полтора десятка вылетных радиусов. Некоторые из них, например шоссе, выходящее из центра через Лужники и Ленинские горы,— так и не были построены. Не замкнули, как планировали, Бульварное кольцо в Замоскворечье. Зато Садовое кольцо расширилось до 70 м, приобретя свои нынешние черты. Новые улицы вообще не строят уже 60 м, а стандартная высота новых домов — не меньше шести этажей. (На момент начала реконструкции 44 тыс. из 51 тыс. зданий в Москве были не выше двух этажей.) Город в буквальном смысле устремляется вверх — хотя работы над главной будущей доминантой, Дворцом Советов, остановит война, а семь высоток появятся уже после Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Советское руководство стремилось создать город-праздник. На фото: участники парада физкультурников представляют композицию, посвященную строительству метро Фото: Зельма Георгий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Первыми в городе появились новые общественные здания, но почти сразу наступило и время жилой застройки. На фото: новые и старые дома в районе Песчаной улицы Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Расширение имевшихся магистралей — таких, как Садовое кольцо,— было одним из основополагающих элементов Генплана. На фото: площадь Маяковского, ныне Триумфальная, перед гостиницей «Пекин» на месте нынешней парковки видны старые дома Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Уровень трафика на расширенном в 1930-е годы Садовом кольце заставляет признать, что авторы реконструкции смотрели очень далеко в будущее Фото: Коршунов С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Здание глазной больницы в ходе расширения Тверской развернули на 60 градусов и сдвинули на несколько десятков метров, несмотря на перепад высот: это был один из самых сложных проектов по перемещению домов Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Страстной монастырь (фото 1900 года) был далеко не единственным зданием в центре, без которого до реконструкции Москву невозможно было представить. Памятник Пушкину стоял напротив своего нынешнего места до 1950 года и лишь тогда переехал с Тверского бульвара на Страстной Фото: Пинелли Даниэль / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Некоторые из снесенных в 1930-е зданий вернулись на место — среди них Иверские ворота, восстановленные в 1994–1995 годах Фото: Басалаев Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 7 Советское руководство стремилось создать город-праздник. На фото: участники парада физкультурников представляют композицию, посвященную строительству метро Фото: Зельма Георгий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Первыми в городе появились новые общественные здания, но почти сразу наступило и время жилой застройки. На фото: новые и старые дома в районе Песчаной улицы Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Расширение имевшихся магистралей — таких, как Садовое кольцо,— было одним из основополагающих элементов Генплана. На фото: площадь Маяковского, ныне Триумфальная, перед гостиницей «Пекин» на месте нынешней парковки видны старые дома Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Уровень трафика на расширенном в 1930-е годы Садовом кольце заставляет признать, что авторы реконструкции смотрели очень далеко в будущее Фото: Коршунов С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Здание глазной больницы в ходе расширения Тверской развернули на 60 градусов и сдвинули на несколько десятков метров, несмотря на перепад высот: это был один из самых сложных проектов по перемещению домов Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Страстной монастырь (фото 1900 года) был далеко не единственным зданием в центре, без которого до реконструкции Москву невозможно было представить. Памятник Пушкину стоял напротив своего нынешнего места до 1950 года и лишь тогда переехал с Тверского бульвара на Страстной Фото: Пинелли Даниэль / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Некоторые из снесенных в 1930-е зданий вернулись на место — среди них Иверские ворота, восстановленные в 1994–1995 годах Фото: Басалаев Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Разумное начало»

То, что начало получаться, нравилось не всем. «Здания — не только современные,— за редкими исключениями безобразны, не сочетаются друг с другом»,— писал в 1936 году симпатизирующий СССР французский литератор Андре Жид (1869–1951). Он пытался одолеть собственный скепсис: «Я знаю, что Москва преображается, город растет. Свидетельства этому повсюду. Все устремлено к будущему. Но боюсь, что делать это начали плохо. Строят, ломают, копают, сносят, перестраивают — и все это как бы случайно, без общего замысла. Но все равно Москва остается самым привлекательным городом — она живет могучей жизнью». Хотя он же признавал и достоинства реконструкции: «Разумное начало, наложившее свою печать на всю жизнь Советского Союза, особенно ярко проявляется в величественном плане реконструкции Москвы».

«Пусть наши жилые дома будут простыми, спокойными, организованными в массы,— писал Владимир Семенов в 1935 году.— Это рама, это фон для общественных зданий. Но пусть наши общественные здания будут богаты, величественны, не повторяющиеся, пусть все виды изобразительных искусств сольют свои усилия в общей работе постройки, перестройки и украшения Москвы». Лион Фейхтвангер (1884–1958) восторгался в 1937-м: «Жилищное строительство ведется по принципу: сначала для общества, а потом для одиночек, и представительный вид общественных зданий и учреждений их до известной степени это компенсирует… Общественные здания монументальны, а благодаря электрификации Москва сияет ночью как ни один город в мире».

Планы сталинской перестройки Москвы во многом нарушила война, хотя реализация Генплана-1935 продолжалась и во время, и после нее, вплоть до 1953 года. Не все идеи были в итоге реализованы — но именно тогда советская столица стала современным городом, в котором, как в огромном плавильном котле, происходило преобразование общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Частью Генплана была полная реконструкция мостов в центре, а также создание парадных набережных Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Одной из главных задач сталинской перестройки города было создание торжественных парадных пространств — и эта задача была выполнена (на фото: площадь перед зданием Моссовета, нынешней мэрии Москвы, в 1950 году) Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Частью Генплана была полная реконструкция мостов в центре, а также создание парадных набережных Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Одной из главных задач сталинской перестройки города было создание торжественных парадных пространств — и эта задача была выполнена (на фото: площадь перед зданием Моссовета, нынешней мэрии Москвы, в 1950 году) Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

У Генплана Москвы было несколько неочевидных последователей — среди них германский архитектор Альберт Шпеер (1905–1981), назначенный в 1937 году генеральным инспектором строительства Берлина и создавший к 1939-му монументальный проект превращения этого города в «мировую столицу Германию» (Welthauptstadt Germania). Шпеер, к удовольствию Гитлера проектировавший титанические сооружения, гигантские купола зданий для съездов нацистской партии и огромные транспортные магистрали, подходил к перестройке города гораздо радикальнее, чем советские архитекторы. Но планы Шпеера в гораздо большей мере были нарушены войной, а в послевоенном Берлине о них не вспоминали иначе как с содроганием.

В Москве же Генплан 1935 года задал направления развития и сам облик города на десятилетия вперед, а нереализованные замыслы тех лет вызывают интерес до сих пор — причем не только у исследователей.

При этом старый город, хоть и понес потери, но тоже продолжает жить — чтобы убедиться в этом, прогуляйтесь по Малой Бронной или по переулкам в районе Хитровки. Хотя безобразные и опасные деревянные лабазы в полтора этажа, от которых мечтали избавиться авторы Генплана 1935 года, в некоторых уголках центра почти парадоксальным образом цеплялись за жизнь до начала 1980-х — но сейчас от них не осталось уже практически ничего.

Москва менялась всегда, и всегда велись споры, насколько ей к лицу очередная перестройка. Но если представить себе эти споры в виде графика, один из пиков будет связан со сталинским Генеральным планом 1935 года. Главный вопрос — стоило ли жертвовать значительной частью исторической застройки центра, чтобы придать городу черты, без которых его сейчас невозможно себе представить. Главный аргумент тех, кто считает реконструкцию 1930-х преступлением против исторического наследия,— список из нескольких сотен снесенных зданий. «Коммунистические культуртрегеры не пожалели памятников мирового значения, бывших гордостью русской культуры, не пожалели и целых районов, уничтоженных полностью»,— писал исследователь истории города Сергей Романюк в предисловии к сборнику 1992 года «Москва. Утраты».

Но для миллионов людей именно Генплан 1935 года сформировал облик города, в котором они родились или поселились, в котором росли и работали, который был или стал для них родным и менялся вместе с ними, сохраняя прежние и обретая новые черты. Возможно, лучшее, что могут сделать спорящие,— снять с полки том Бориса Пастернака и перечитать последние строки его великого романа, где герои встречаются в послевоенной столице и листают старую тетрадь у раскрытого окна: «К середине чтения стемнело, им стало трудно разбирать печать, пришлось зажечь лампу. И Москва внизу и вдали, родной город автора и половины того, что с ним случилось, Москва казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главною героиней длинной повести, к концу которой они подошли с тетрадью в руках в этот вечер».

Текст: Иван Тяжлов