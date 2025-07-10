Weekend №21–2025

Клоунада и музыкальные променады, чеширские коты и акулы-убийцы, вызовы Волги и потенциал Саратова, гений Брюллова и нравы общества, смелость и утопия Ники де Сен-Фалль и Жана Тенгели, «Дым» без рефлексий и Dior с Джонатаном Андерсоном, инклюзивный перформанс и назидательный мультфильм, а также другие рассказы про кино и сериалы, выставки и книги, чтобы составить планы на выходные или отпуск.

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Гордый и предубежденные

Третьяковка отмечает 225-летний юбилей Брюллова большой выставкой

Экспозиция на Крымском Валу рассказывает о художнике, в жизни которого тесно переплелись недосягаемое талантливое и невыносимое человеческое.

Фото: Русский Музей

Город, которому нужно 20 лет

У Саратова есть потенциал, но ему не хватает времени

В этом году официально ему исполняется 435 лет. Но дата его основания весьма условна, а главные события, которые привели к его взрывному росту, относятся к XIX и XX векам. Впрочем, хочется дать ему шанс и в XXI-м.

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Летние чтения

Дайджест театральных фестивалей

Напрячься от прогноза погоды и расслабиться на свежем воздухе, закрыть зонт и открыть для себя новые жанры, оказаться на Западе благодаря Востоку. Впереди полтора месяца, чтобы заниматься театральным туризмом и эскапизмом.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

Люди, традиции, поговорки и преступления

Из чего Льюис Кэрролл создал «Алису в Стране чудес»

160 лет назад была опубликована одна из первых книг детской литературы, которая не занималась морализаторством, а рассказывала о сложном устройстве мира. Разбираемся, как Додо высмеивает политические процессы, чем отравлен Шляпник и какое деяние совершил королевский садовник.

Фото: John Tenniel

Нана-анархия

Ретроспектива Ники де Сен-Фалль и Жана Тенгели открылась в Гран-Пале

Парижский Центр Помпиду закрылся на капитальный ремонт, но не прекратил работу. В конце июня он представил свою первую выставку вне родных стен, в Гран-Пале,— ретроспективу одной из легендарных творческих пар XX века, Ники де Сен-Фалль (1930–2002) и Жана Тенгели (1925–1991). Художники и скульпторы, друзья, любовники и супруги, соавторы и соперники — они делили жизнь и искусство, выставки и коллекционеров, живя так, словно невозможного не существует. А помогал им в этом Понтус Хультен (1924–2006) — шведский куратор, первый директор Центра Помпиду и неутомимый двигатель всех их самых смелых и утопических замыслов.

Фото: Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris

«Давайте просто сделаем это»

Люди с разным сенсорным опытом показали инклюзивный

«Услышать и быть услышанным»: люди с разным сенсорным опытом показали инклюзивный перформанс в Музее криптографии «Услышать и быть услышанным» — это финал полугода работы в музее творческой лаборатории, к которой присоединились как зрячие и слышащие, так и слепоглухие, глухие и незрячие участники.

Фото: пресс-служба Музея криптографии

Экономика экологии и эмпатии

В российский прокат вышел новый анимационный фильм от номинанта на «Оскар» Клода Барраса

Для «Дикой семейки» использована техника стоп-моушен — каждая сцена мультфильма снималась по четыре секунды в день на 10 съемочных площадках одновременно. Зачем? Чтобы максимально завуалировать то, что режиссеру с нами, со взрослыми, опять нужно очень серьезно поговорить. И дети тоже лишь прикрытие.

Фото: Russian World Vision

Смена мемов

О чем первая коллекция Джонатана Андерсона в Dior

Ее можно рассматривать как его манифест на новом месте и как манифест новой эпохи Dior вообще.

Фото: Courtesy of Dior

Диагнозы не горят

Криминальная драма «Дым» вышла на Apple TV+

Новый детективный сериал видного сценариста Денниса Лихейна рассказывает о том, как полиция ловит пироманов. Вместо задумчивой психодрамы именитый детективщик выдал эксцентричное фрик-шоу с заходом в трагикомедию.

Фото: Apple TV+

Тела и люди

Кинорелизы недели

Драма о переживании утраты в личине боди-хоррора, духоподъемный триллер про акул-убийц и еще более страшного хищника, комедийный боевик с неочевидными экшен-героями — самые занятные премьеры этой недели интересны не оригинальными концепциями, а небольшими, но важными деталями, делающими кино по-настоящему живым.