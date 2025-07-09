Саратовские власти хотят сохранить ОКН «Особняк Бореля» на Волжской за 10 млн

Управление по делам записи актов гражданского состояния правительства Саратовской области ищет подрядчика, который займется сохранением объекта культурного наследия федерального значения. Речь идет о памятнике архитектуры «Особняк Бореля» на ул. Волжской, 22. Начальная стоимость контракта — 9,77 млн руб.

На ул. Волжской, 22 располагается Дворец бракосочетаний. Здание построено в 1901 году по проекту архитектора Петра Зыбина. Двухэтажный дом в стиле модерн изначально принадлежал купцам — супругам Аносовым, которые установили в нем электрическое освещение. В 1909 году особняк был продан Петру Карепанову, а затем перешел к потомственному мукомолу Александру Борелю. В советское время здание было национализировано, и в 1961 году в нем разместился городской ЗАГС. В 2000-х годах сюда переехало Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

В августе 2024 года был объявлен аукцион на разработку проекта ремонта фасада Дворца бракосочетаний. Подрядчику предстояло создать проектную документацию для ремонта фасада, провести историко-культурную экспертизу и согласовать результаты. Работы требовалось завершить до 29 ноября того же года. В сентябре был заключен контракт стоимостью 3,7 млн руб. с саратовским ООО «Идеи пространства». На данный момент работы окончены.

По данным «Госзакупок», поставщику услуг предстоит не только провести работы на объекте, но и подготовить проектную документацию. Контракт требуется исполнить до 31 октября этого года.

Нина Шевченко