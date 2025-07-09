Средняя урожайность в Саратовской области превысила показатели 2024 года на 8%

В Саратовской области началась уборочная кампания в 15 районах, сообщил министр сельского хозяйства Роман Ковальский. В числе сельскохозяйственных округов — Александрово-Гайский, Воскресенский, Дергачевский, Красноармейский и Энгельсский.

На данный момент убрано 19 тыс. га сельхозугодий, собрано 37,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность превышает прошлогодние показатели на 8%, достигнув 19,9 центнеров с га.

Глава ведомства отметил, что перед аграриями стоит задача завершить кампанию в короткие сроки. Вся необходимая техника и элеваторы готовы к приему нового урожая.

Аграрии Ровенского района одними из первых начали жатву. Министр посетил хозяйство ООО «Луговчане», где большая часть посевной площади занята подсолнечником, а 1,6 га — озимой пшеницей. Уже убрано 320 га пшеницы сорта «Саратовская 90» с урожайностью 35 центнеров с га. Роман Ковальский поблагодарил механизаторов Рената Имамутдинова и Петра Лауба за их труд.

Нина Шевченко