Премьер-министр РФ высоко оценил саратовский трамвай на выставке в Екатеринбурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил новый скоростной трамвай, собираемый в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики.

На выставке «Иннпром 2025» в Екатеринбурге господин Мишустин посетил стенд компании «Транспортные системы», где был представлен трамвай «Воевода». Этот пятисекционный трамвай низкопольного типа оснащен двумя кабинами с дверями по обе стороны, что позволяет ему работать в «челночном режиме». Благодаря мощным аккумуляторам, трамвай может проезжать до 15 км без подзарядки.

Трамвай собирается в филиале предприятия в Энгельсе. Михаил Мишустин высоко оценил продукцию предприятия.

Нина Шевченко