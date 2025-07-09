В Никольском районе Пензенской области отремонтируют дорогу за 87 млн рулей

Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области объявило тендер на ремонт дороги в Никольском районе. Работы запланированы на трассе «г. Городище — г. Никольск — д. Ночка — граница области» в районе села Нижний Шкафт. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 13,3 км.

Согласно данным портала «ЕИС Закупки», начальная стоимость контракта превышает 87,4 млн руб. Финансирование будет обеспечено по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области». Средства поступят из областного и федерального бюджетов.

Потенциальный подрядчик должен завершить все работы до 20 июня 2026 года.

Нина Шевченко