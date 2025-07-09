обновлено 21:15
В регионах Сибири произошел массовый сбой в работе Telegram
В нескольких регионах Сибирского федерального округа были зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Новосибирской области, где проблемы испытывали 19% пользователей.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Далее идут Республика Тыва (14%), Красноярский край (9%), Республика Хакасия и Иркутская область (8%), а также Кемеровская область (7%).
Основные жалобы касались невозможности загрузки приложения (36%) и доставки сообщений (30%), также не отправлялись медиафайлы. В период с 00:00 до 01:05 поступило более 6,6 тыс. обращение пользователей.