В регионах Сибири произошел массовый сбой в работе Telegram

В нескольких регионах Сибирского федерального округа были зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Новосибирской области, где проблемы испытывали 19% пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Далее идут Республика Тыва (14%), Красноярский край (9%), Республика Хакасия и Иркутская область (8%), а также Кемеровская область (7%).

Основные жалобы касались невозможности загрузки приложения (36%) и доставки сообщений (30%), также не отправлялись медиафайлы. В период с 00:00 до 01:05 поступило более 6,6 тыс. обращение пользователей.

Александра Стрелкова