Российских производителей экологического оборудования могут вытеснить иностранные конкуренты

Российские производители экологического оборудования сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны игроков из юго-восточной Азии, рассказала Заира Махачева, гендиректор поставщика инновационных решений в сфере газоочистки группы ФИНГО. По ее словам, компании из Индии и Китая заходят на российский рынок и предлагают цены ниже, чем у отечественных производителей.

«Мы постоянно находимся в состоянии очень жесткой конкуренции с Китаем. Когда наши конкуренты из азиатских стран приходят и минусуют стоимость контракта в 30%, они не переживают. Им компенсируют из их фонда поддержки развития. У нас таких фондов поддержки нет»,— отметила госпожа Махачева на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на «Иннопроме».

Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности, доля российского экологического оборудования на отечественном рынке должна увеличиться с 52% в 2024 году до 80% к 2035 году. Однако российским компаниям не хватает объективной аналитики по рынку, чтобы оценить достижение целей стратегии, добавила эксперт.

По мнению госпожи Махачевой, необходимо выделить экологическое машиностроение в отдельный отраслевой сегмент и создать рабочую группу при Минпромторге для обсуждения развития отечественного экомаша. Это позволило бы учесть интересы и производителя, и заказчика, и программу развития НИОКР.

В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» запущен федеральный проект «Чистый воздух», направленный на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В рамках проекта планируется кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах-участниках, в том числе снижение выбросов не менее чем на 20%, а к 2030 году — в два раза по сравнению с показателями 2020 года.