В Черноземье 10 июля будет жарко, от +18°С до +37°С
В четверг, 10 июля, во всех регионах Черноземья прогнозируется жаркая и малооблачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +18°C до +37°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В Белгороде прогнозируется преимущественно ясная погода. Ночью — +21°C, днем воздух прогреется до +37°C.
В Воронеже на протяжении суток будет легкая облачность. Ночью — +20°C, днем столбики термометра поднимутся до +36°C.
В Курске синоптики обещают малую облачность. Ночью температура опустится до +21°C, днем — +34°C.
В Липецке и Тамбове ожидается малооблачная сухая погода. Ночью — +18-19°C, днем потеплеет до +34°C.
В Орле в течение суток будет преимущественно ясно. Ночью температура составит +19°C, днем — +33°C.