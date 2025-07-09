В Черноземье 10 июля будет жарко, от +18°С до +37°С

В четверг, 10 июля, во всех регионах Черноземья прогнозируется жаркая и малооблачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +18°C до +37°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде прогнозируется преимущественно ясная погода. Ночью — +21°C, днем воздух прогреется до +37°C.

В Воронеже на протяжении суток будет легкая облачность. Ночью — +20°C, днем столбики термометра поднимутся до +36°C.

В Курске синоптики обещают малую облачность. Ночью температура опустится до +21°C, днем — +34°C.

В Липецке и Тамбове ожидается малооблачная сухая погода. Ночью — +18-19°C, днем потеплеет до +34°C.

В Орле в течение суток будет преимущественно ясно. Ночью температура составит +19°C, днем — +33°C.

Анна Швечикова