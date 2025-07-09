В Азовском районе на обмелевшей реке Мокрая Чумбурка проверят дамбы

Сотрудники следственного отдела СУ СК России по Ростовской области в Азове, после публикаций в сети интернет об обмелении реки Мокрая Чумбурка, проверят законность установки дамб, препятствующих естественному течению воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

«В сети Интернет размещена информация об обмелении реки Мокрая Чубурка в Азовском районе, массовой гибели рыбы и распространяющемся неприятном запахе. Указывается, что возможной причиной обмеления могли стать новые дамбы и искусственные пруды, активно возводимые в последние годы»,— отметили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн