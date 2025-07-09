Сочинец осужден на восемь лет за подготовку поджога военной комендатуры

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Сочи Сергея Федорова виновным в приготовлении к совершению террористического акта, а также в поджоге двух автомобилей, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Приговором установлено, что 57-летний Сергей Федоров является противником специальной военной операции и в целом негативно относится к государственной власти России. В январе 2024 года Федоров в мессенджере познакомился с представителем украинской террористической организации, предложившим жителю Сочи участвовать в совершении террористического акта.

Украинские террористы намеревались поджечь здание комендатуры сочинского гарнизона, используя самодельные зажигательные устройства. Сергей Федоров согласился помочь злоумышленникам и изготовил три устройства, следуя инструкции украинского куратора. Чтобы проверить, как работают зажигательные устройства, житель Сочи устроил поджоги автомобилей, в результате чего на парковке сгорели два транспортных средства. Утром 18 февраля 2024 года Сергей Федоров направился к военной комендатуре Сочи, взяв устройства для поджога. Совершить преступление злоумышленник не успел, так как возле здания комендатуры его задержали.

Анна Перова, Краснодар