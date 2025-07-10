ЛДПР перешла от общего к частному

ЛДПР 9 июля объявила об официальном старте региональной избирательной кампании и представила программу, специально подготовленную для единого дня голосования (ЕДГ) 2025 года. В ней либерал-демократы обещают «защитить людей» от обнищания, преступности, мигрантов и прочих «врагов народа». Подготовка подобных документов, «заточенных» под ЕДГ, нетипична для наших партий, отмечает эксперт: обычно они лишь обновляют свои программные тезисы под «народную повестку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О начале активной фазы избирательной кампании по выборам, запланированным на ЕДГ 14 сентября, либерал-демократы объявили на митинге в Москве. Ранее в ЛДПР пообещали выдвинуть на осенние выборы рекордное для партии количество кандидатов: 14,7 тыс. человек — на муниципальные должности, более 1,3 тыс. — в заксобрания и гордумы региональных столиц, а также 18 кандидатов в губернаторы.

На митинге председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил программу, с которой партия поборется за региональные и муниципальные мандаты. Ее главной темой стала «защита людей» от «врагов народа». Под «врагами» в данном случае подразумеваются не конкретные люди, а негативные явления и отдельные социальные (или скорее асоциальные) группы: обнищание, бюрократия, коррупция, мигранты, мошенники, наркоторговцы и даже «оптимизация здравоохранения». Например, защитить россиян от мошенников либерал-демократы обещают автоматическим возвращением похищенных средств, от наркоторговцев — «жестким контролем в интернете» и введением смертной казни для наркодилеров, а от незаконной миграции — закрытием границ «для нелегалов и семей мигрантов».

Разработкой программ для конкретного ЕДГ партии занимаются крайне редко, отмечает политолог Константин Калачев: обычно перед региональной кампанией они просто «обновляют программные тезисы под народную повестку». Другое дело — «точечные» программы для конкретных выборов, ориентированные на региональную или местную специфику, добавляет эксперт. Напомним, именно так было, например, на прошлогодних выборах в Мосгордуму, на которые «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди» шли со специальными «столичными» программами.

Особых программных документов для ЕДГ-2025 у других парламентских партий действительно нет, подтвердили “Ъ” сами партийцы. Так, «Единая Россия» на грядущих выборах продолжит опираться на свою «Народную программу», которая содержит большое количество конкретных задач — от сохранения объектов исторической памяти и поддержки детских домов до реконструкции аэропортов и военно-технических разработок для специальной военной операции. В последний раз программа обновлялась на декабрьском съезде партии 2024 года, а ее новую редакцию планируется подготовить к думским выборам-2026.

КПРФ тоже руководствуется официально утвержденной «Программой победы», которую использовал в том числе и ее кандидат Николай Харитонов на президентских выборах-2024. Кроме того, в этом году свои программные установки коммунисты продвигают с помощью «народного референдума» — всероссийского сбора подписей граждан за несколько главных инициатив партии (контроль цен, национализация ЖКХ, отмена пенсионной реформы и др.). Но это не исключает и появления отдельных программных документов с региональной спецификой, допускают в партии.

Возможно появление локальных «мини-программ» и у «Справедливой России — За правду» (СРЗП), но ЕДГ-2025 в целом они касаться не будут. Хотя, к примеру, о жесткой позиции эсеров по поводу тех же мигрантов избиратели легко могут судить по их думским инициативам, не заглядывая в программу СРЗП. А вот «Новые люди» в принципе не приветствуют объемных программных документов, предпочитая рассказывать о своих приоритетах в коротком формате — например, в Telegram-каналах. Сейчас в центре партийной повестки, судя по июньскому голосованию за лучшую инициативу партии, находятся проверка судимости мигрантов и поправки к Уголовному кодексу о возбуждении уголовного дела о бытовом насилии без заявления.

С идеями для партийных программ сейчас «очевидный кризис», да и объемные программные документы сегодня никто не читает, полагает политолог Калачев: «Для выборов достаточно программных тезисов, а их современная подача предполагает лаконичность». Поэтому, по его словам, программное позиционирование партийцы все чаще оформляют в посты, рилсы и краткие тематические заявления.

Божена Иванова