«Ладью» прокатили с акваторией

Физкультурно-оздоровительная организация «Ладья 52» из Марий Эл повторно добивается в арбитражном суде заключения договора водопользования акватории Мещерского озера в Нижнем Новгороде. В 2021 году областное министерство экологии передало часть озера нижегородскому ООО «Вейкпарк», а марийской компании ранее отказали со ссылкой на природоохранное законодательство. Несостоявшийся инвестор, который планировал открыть на озере прокат лодок, отменил договор с «Вейкпарком» в суде. Однако пока шли разбирательства, министерство заключило новый договор с нижегородским ООО, и марийская компания снова пошла судиться. В минэкологии считают свой отказ «Ладье 52» законным, поскольку частично озеро уже было занято, а инвестор отказался занимать свободную часть водоема.

Ранее суд уже обязал власти расторгнуть договор с вейк-парком

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать очередной иск марийской физкультурно-оздоровительной организации «Ладья 52» к министерству экологии Нижегородской области. Компания оспаривает 20-летний договор водопользования, заключенный с нижегородским ООО «Вейкпарк», которое организовало на Мещерском озере трассу для катания на вейк-бордах.

Как писал «Ъ-Приволжье», еще в 2018 году «Ладья 52» подала в минэкологии заявку, намереваясь открыть на озере лодочную станцию для проката катамаранов и лодок. Однако власти отказали инвестору, мотивируя это тем, что Мещерское озеро является памятником природы регионального значения. С ООО «Вейкпарк» договор водопользования был подписан в 2021 году — компания предпринимателя Владислава Винниченко вложила в создание вейк-парка порядка 100 млн руб. Проект презентовали к 800-летию Нижнего Новгорода: в теплое время года на озере работает водный аттракцион, а зимой посетителей катают по льду на ватрушках.

Действия властей представители «Ладьи 52» решили оспорить в суде. Они доказали, что министерство неправомерно отказало им в заключении договора водопользования, нарушив равные условия для доступа предпринимателей, и ООО «Вейкпарк» было выбрано без проведения конкурса.

Представители минэкологии сначала ссылались на то, что озеро является рекреационной территорией и не подразумевает размещение прокатных лодок рядом с городским пляжем. Затем они доказывали, что вейк-бординг относится к водному спорту и не требует лицензии на образовательную деятельность, которой не было ни у нижегородской, ни у марийской компаний. Также в министерстве полагали, что строительство лодочной станции повредит растительности на озере.

Однако в 2023 году суд решил, что «Вейк-парк» занимается физкультурно-спортивными мероприятиями, на которые требуется лицензия. Против проекта «Вейкпарка» возражало министерство градостроительного развития, указывая, что генплан не предусматривал размещение вышек с лебедками для водной трассы вейк-парка. В итоге суд решил расторгнуть договор министерства с арендатором озера, удовлетворив иск «Ладьи 52». Обжаловать это решение не удалось, оно вступило в законную силу, но минэкологии подало кассационную жалобу.

Тогда министерство экологии заключило с ООО «Вейкпарк» новый договор водопользования. При этом компании из Марий Эл чиновники вновь отказали, сославшись на то, что «Ладья 52» попросила уже занятую часть акватории Мещерского озера, а оставшуюся часть водоема якобы не рассматривала под прокат лодок.

В ноябре 2024 года суд опять признал отказ властей и договор с нижегородской компанией незаконным. Это решение минэкологии сейчас оспаривает в вышестоящих инстанциях.

Теперь «Ладья 52» просит также признать незаконным пункт «Правил подготовки и заключения договоров водопользования», позволяющих заключать их без проведения аукциона. В качестве обеспечения суд запретил министерству экологии заключать договоры водопользования акватории Мещерского озера, а представители ведомства на заседании 9 июля вновь сообщили, что считают полностью законными отказ истцу и заключенный с нижегородской компанией договор. Разбирательство продолжится в конце августа, когда будут приняты кассационные решения по предыдущим судебным решениям.

Ранее в марийской компании отмечали, что и «Вейкпарк», и их прокат лодок могли работать на озере совместно, не мешая друг другу.

Владимир Зубарев