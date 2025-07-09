Назад в городское будущее

Архитектурное бюро А4 провело исследование территории Старого Канавино, подробно описав его застройку и кварталы этого района. 400-страничный документ ляжет в основу концепции редевелопмента. По замыслам архитекторов, из заброшенной территории с уникальными зданиями необходимо делать заповедные кварталы, которые привлекут туристов. Результаты работы архитекторов обсудили на публичной дискуссии, некоторые участники которой выразили опасение, что, когда дело действительно дойдет до работ по сохранению, часть домов Старого Канавино могут снести. Также нижегородцы вспомнили про давно исчезнувший пляж на Гребневских песках, который оживлял территорию.

Историческую культуру старого Канавина хотят максимально сохранить

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В Доме архитектора состоялась публичная дискуссия с презентацией большой исследовательской работы «Старое Канавино: ворота в город». По заказу нижегородского агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды (АНО «Асирис») команда московского архитектурного бюро А4 полгода обследовала территорию, составив описание ее застройки и домов. По мнению архитекторов, старые кварталы с сохранившейся уникальной застройкой от модерна до конструктивизма, ранее оказались вне поля зрения властей и девелоперов, и, несмотря на близость к Московскому вокзалу, оказались выключены из городской жизни и выглядят заброшенными.

По словам заместителя директора «Асирис» Анны Давыдовой, этот район, по сути, оказался скрыт от глаз большинства нижегородцев, не знающих, что между набережной Оки и вокзалом существует историческая застройка.

«У этой территории есть огромный туристический, историко-культурный и градостроительный инвестиционный потенциал. Сейчас начинается большая планомерная работа, чтобы эта территория была качественной, благоустроенной и красивой», — рассказала она, отметив среди точек притяжения нижегородский цирк и планетарий.

Сооснователь бюро А4 Алексей Афоничкин рассказал, что они провели ревизию объектов на 84 га территории Старого Канавино и составили архитектурно-опорный план, определив, какие объекты наиболее ценные и потенциально могут стать охраняемым культурным наследием с реконструкцией под современное использование, а какие можно отдать инвесторам.

По его словам, территорию можно развивать на примере уже состоявшегося Суздаля как историческое место с интеграцией туристической составляющей, креативной индустрии и современного искусства. Также по итогам опросов местных экспертов и жителей исследователи пришли к выводу, что для этой территории нужен дизайн-код и навигация для туристов. «Наша задача — вернуть Старое Канавино в городскую ткань, но так, чтобы люди, которые приезжают в Нижний Новгород, активно пользовались этой территорией», — сообщил Алексей Афоничкин, отметив и привлекательность района для гостиничного бизнеса по итогам интервью с предпринимателями.

Коммерческий директор компании «Шелби» Александр Ткаченко отметил, что специально для Старого Канавино они разработали линейку малых архитектурных форм.

Архитектор А4 Дарья Лукашевич рассказала о некоторых ярких «артефактах», от Башкировского училища до каменно-деревянного дома, где жили дед и дядя писателя Максима Горького, и он у них гостил.

При этом про многие интересные постройки вообще ничего неизвестно, их возможную мемориальную ценность гидам еще предстоит выяснить в архивах, отметила архитектурный продюсер Людмила Малкис.

Один из присутствовавших на презентации жителей района заметил, что в Канавинском районе сносят дома, и пока дойдут до воплощения плана по сохранению исторической застройки, ее частично могут уничтожить. Другая местная жительница заметила, что летом район очень оживлял популярный пляж, который исчез в ходе строительства метромоста, а остров Гребневские пески на Оке давно зарос. Нижегородский писатель и краевед Евгений Гребнев попросил заказчиков исследования вернуть району историческое название Кунавино, произошедшее от Кунавинской слободки, упоминавшейся в писчих книгах в 1622 году.

По словам историка, Кунавино власти изменили на Канавино в начале 20 века, и теперь район ассоциируется с какими-то несуществующими канавами.

Однако настоящее историческое название связано с изначально располагавшимся на затапливаемой стрелке рек отдельным поселением, которое постоянно «куналось» (окуналось в воду при паводках), но стойко переносило эти невзгоды.

Анна Давыдова ответила, что менять юридически закрепленное название Канавинского района они не вправе, но туристам можно и нужно рассказывать историю. Директор АНО «Асирис» Екатерина Крюнас отметила, что сделанный архитекторами анализ территории — первый шаг, после которого будет разрабатываться «дорожная карта» концепции редевелопмента со сроками, ответственными и финансированием.

Расселенные исторические особняки предложат для восстановления частным инвесторам, такой опыт в Нижнем Новгороде уже есть, а многоквартирные дома возможно будет отремонтировать за счет субсидии фонда капремонта.

Роман Кряжев