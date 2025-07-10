«Остроговицы» оплатят долги землей

В Ленобласти на банкротные торги выставили имущественный комплекс агропредприятия «Остроговицы», входившего в холдинг «Фаэтон». Сельхозугодья фирмы в Волосовском районе общей площадью 520 га и производственные здания кредиторы оценили в 282 млн рублей, технику — еще в 6,6 млн рублей. Эксперты полагают, что вероятность продажи объекта по этой цене крайне мала, а для ввода комплекса в эксплуатацию потребуется инвестировать еще не менее 300-400?млн рублей. Наиболее вероятными покупателями могут стать компании на региональном животноводческом рынке либо непрофильные инвесторы с последующей перепродажей профильному игроку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий Юлия Ага-Кулиева выставила имущество агропредприятия ОАО «Остроговицы» на торги. Их в рамках конкурсного производства планируется провести 14 июля, следует из данных «Федресурса». В числе лотов земельные участки (520 га), шесть коровников, телятник, ветпункты, пункты по переработке молока, сено- и корнеплодохранилища (общей площадью более 30 тыс. кв. м), артезианская скважина и прочее. Среди техники — несколько тракторов, автобус, доильные установки, молочные танки-охладители и другое.

ОАО «Остроговицы», наряду с ОАО «Ударник», «Росагро» и СХП «Копорье», входило в холдинг «Фаэтон», принадлежащий Сергею Снопку и его брату Михаилу. Холдинг развивал молочные хозяйства в Ленинградской и Пензенской областях, управлял одной из крупнейших сетей АЗС в Петербурге и Ленобласти, а также занимался девелоперскими и промышленными проектами. В 2011 году «Фаэтон» был признан банкротом и в его отношении ввели конкурсное производство. Такая же участь в 2013 году постигла ОАО «Ударник», задолжавшее кредиторам 1,5 млрд рублей, 600 млн из которых оказались требования Россельхозбанка.

Эта же кредитная организация в 2011 году иницировала банкротство ОАО «Остроговицы». Долговые требования банка составляли 360 млн рублей. В течение двух лет общая задолженность компании выросла почти до 600 млн рублей. В марте 2023 года комплекс «Остроговицы», включающий земельные участки, объекты недвижимости, оборудование, сельхозтехнику и транспорт, пытались продать за 575 млн рублей, но покупателя на него не нашлось.

Сейчас на площадях, арендуемых у одноименного ОАО, предположительно работает ООО «Остроговицы». На момент публикации в компании не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Повторные торги с марта 2023 года не проводились, а к продаже вернулись только спустя два года, поскольку на протяжении этого времени в деле о банкротстве шли споры относительно порядка продажи имущества: по итогам их рассмотрения арбитражный суд утвердил положение о продаже и указал на необходимость реализации на аукционе по частям. Именно в таком виде к процедуре приступили сейчас, поясняет адвокат, старший юрист коллегии адвокатов ALX Partners Анастасия Рябова.

В полном объеме положение о порядке продажи имущества ОАО «Остроговицы» не опубликовано, однако исходя из императивных норм законодательства о банкротстве можно предположить, что его будут реализовать несколькими этапами.

По мнению госпожи Рябовой, покупателем объекта может стать лицо, которое сейчас эксплуатирует имущество по его назначению, арендует и занимается производством, или, например, владеет земельными участками, прилегающими к участкам должника. Такое лицо в силу закона обладает преимущественным правом приобретения имущества. Приобрести комплекс могут также кредиторы должника либо другие локальные сельхозпроизводители, потенциальные участники госпроектов в этой сфере.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров среди наиболее вероятных покупателей видит компании, уже представленные в животноводческом бизнесе в Ленинградской области, или непрофильных инвесторов, которые могут приобрести объекты для консервации с последующей частичной реконструкцией и перепродажей профильному игроку.

Цену аукциона аналитик называет адекватной состоянию активов. Однако для ввода комплекса в эксплуатацию потребуется не менее 300-400 млн рублей инвестиций в капитальный ремонт зданий, в реконструкцию объектов энергетики и навозоудаления, и это без учета стоимости приобретения стада, говорит эксперт.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, в свою очередь, отмечает, что цена предложения завышена и вероятность его продажи крайне низка.

Основной актив из этого объекта — это три участка площадью 530 га, и привлекательности ему добавляет, что земля находится в собственности. В то же время коровники, телятники, сено- и корнеплодохранилища являются устаревшими. Их себестоимость строительства и техническое состояние, как правило, не выдерживают конкуренции с новыми фермами, рыночная ценность таких построек обычно не превышает 5–10% от заявленной стоимости лота, при этом требуются значительные затраты на демонтаж или реконструкцию, высказывает мнение эксперт.

Госпожа Косарева добавляет, что интерес у покупателя может теоретически вызвать линия переработки молока и оборудование. Современные доильные установки, охладители молока, емкости, транспорт — это дорогостоящие элементы, особенно при наличии работающего производственного цикла. Однако пока предложение не адекватно цене, и вероятность продажи крайне низка.

Владимир Колодчук