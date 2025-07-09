Мельница «Мулен Руж» в Париже вновь начнет вращаться 10 июля

Парижское кабаре «Мулен Руж» сообщило, что лопасти красной мельницы вновь начнут вращаться 10 июля. В апреле 2024 года они обрушились, повредив вывеску с названием заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thibault Camus / AP Фото: Thibault Camus / AP

«Видеть, как крылья "Мулен Руж" снова расправляются, — это словно вернуть Парижу один из его самых прекрасных символов. Это дань уважения нашей истории, нашим деятелям искусства и всем тем, кто с 1889 года делал "Мулен Руж" местом мечты и праздника»,— сообщил президент «Мулен Руж» Жан-Жак Клерико (цитата по BFMTV).

Пресс-служба кабаре уточнила, что 10 июля в 22:45 по местному времени начнется шоу, посвященное возобновлению работы мельницы.

Лопасти мельницы «Мулен Руж» не переставали вращаться около века, пишет BFMTV. После обрушения владельцы кабаре заказали новые алюминиевые крылья, их установили в июле 2024 года.