Мельница «Мулен Руж» в Париже вновь начнет вращаться 10 июля
Парижское кабаре «Мулен Руж» сообщило, что лопасти красной мельницы вновь начнут вращаться 10 июля. В апреле 2024 года они обрушились, повредив вывеску с названием заведения.
Фото: Thibault Camus / AP
«Видеть, как крылья "Мулен Руж" снова расправляются, — это словно вернуть Парижу один из его самых прекрасных символов. Это дань уважения нашей истории, нашим деятелям искусства и всем тем, кто с 1889 года делал "Мулен Руж" местом мечты и праздника»,— сообщил президент «Мулен Руж» Жан-Жак Клерико (цитата по BFMTV).
Пресс-служба кабаре уточнила, что 10 июля в 22:45 по местному времени начнется шоу, посвященное возобновлению работы мельницы.
Лопасти мельницы «Мулен Руж» не переставали вращаться около века, пишет BFMTV. После обрушения владельцы кабаре заказали новые алюминиевые крылья, их установили в июле 2024 года.