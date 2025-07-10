Дмитрий Баканов рассказал Михаилу Мишустину о видах на космическое будущее

9 июля в Доме правительства состоялась рабочая встреча премьер-министра Михаила Мишустина с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Речь шла о ключевых направлениях работы госкорпорации, которую господин Баканов возглавил в начале февраля, и о реализации утвержденной президентом новой нацпрограммы развития космической отрасли с общим бюджетом 4,4 трлн руб. до 2036 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Михаил Мишустин и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Председатель правительства Михаил Мишустин и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В частности, глава «Роскосмоса» рассказал о том, какие проекты призваны укрепить конкурентоспособность госкорпорации и отрасли в целом на мировом рынке. Среди них — производство новых ракет-носителей с возвращаемой первой ступенью (подобных американским ракетам Falcon производства компании SpaceX), долгожданный запуск совместного российско-казахстанского проекта-долгостроя «Байтерек» на Байконуре и старт конвейерного производства спутниковой группировки компанией «Бюро-1440», общая численность которой должна составить более 300 единиц на первом этапе и 900 — на втором.

Еще одной важной темой, которую выделил Дмитрий Баканов, стал рынок дистанционного зондирования Земли как перспективная площадка для государственно-частного партнерства. Содержание огромной группировки спутников-наблюдателей (30–40 аппаратов) исключительно за счет госбюджета крайне накладно, пояснил глава «Роскосмоса» и предложил решение: частные компании инвестируют в создание и запуск таких спутников, а госструктуры (МЧС, Росреестр и др.) покупают у них высокодетальные снимки по рыночным ценам, сопоставимым с мировыми. Эта модель, по мнению господина Баканова, позволит бизнесу окупить свои капитальные затраты, а государству — получать необходимые данные без колоссальных прямых расходов на поддержку группировки.

Дмитрий Сотак