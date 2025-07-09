ВС не разрешил отстранить арбитражного управляющего за незначительные нарушения

Верховный суд РФ (ВС) не разрешил снять с процедуры банкротства арбитражного управляющего (АУ) за несущественные нарушения — в частности, за использование транспортных средств компании-должника.

Требование об отстранении АУ Максима Лагоды с дела о несостоятельности АО «Дека» заявили два кредитора — «Авто-Славия 40» и «Кварта», посчитавшие, что управляющий неправомерно ездил на автомобилях BMW, принадлежащих банкроту. Кредиторы ссылались и на другие нарушения АУ — например, привлечение сторонних специалистов и непринятие мер по реализации дебиторской задолженности. Это, по их мнению, должно было стать основанием для снятия господина Лагоды с процедуры банкротства «Деки» и назначения на дело нового управляющего. Однако мнения судов разделились.

Арбитражный суд Новгородской области признал, что управляющий действительно использовал транспорт «не только в служебных целях», однако автомобиль впоследствии был реализован на торгах за 1,5 млн руб. без претензий к его состоянию. Действия управляющего не причинили убытки конкурсной массе, недобросовестность или некомпетентность АУ не установлены, поэтому оснований для отстранения нет, решила первая инстанция. К тому же, отметил суд, в условиях «высокой конфликтности процедуры» смена управляющего затянет банкротный процесс, что как раз нарушит права кредиторов. Однако апелляция и окружная кассация сочли нарушения АУ существенными и все же отстранили Максима Лагоду.

По жалобе АУ спор о снятии его с процедуры был передан в экономколлегию ВС. Высшая инстанция напомнила о принципе соразмерности ответственности нарушению и призвала учитывать «масштабы процедуры, позитивную роль управляющего в ней, объем и качество уже выполненных им мероприятий». К тому же АУ, как и директор, вправе использовать автомобиль компании для исполнения своих служебных обязанностей. Апелляционный и кассационный суды, указал ВС, не дали оценку ряду обстоятельств, не раскрыли, в чем заключалась существенность нарушения АУ и как его отстранение поможет кредиторам. В итоге коллегия оставила в силе решение первой инстанции, восстановив управляющего в полномочиях.

Ян Назаренко