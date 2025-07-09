По праву на курорты

Верховный суд России поставил точку в трехлетнем споре между Генпрокуратурой и профсоюзами, отказав в передаче дела о деприватизации санаториев, включая пензенскую здравницу «Березовая роща», в коллегию ВС РФ. Решение подтвердило право профсоюзов распоряжаться переданным им в годы «перестройки» имуществом, несмотря на доводы о незаконной приватизации. Эксперты полагают, что шансы ведомства на обжалование приговора низкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенская здравница «Березовая роща» остается в собственности профсоюзов

Фото: Станислав Блинов Пензенская здравница «Березовая роща» остается в собственности профсоюзов

Фото: Станислав Блинов

Верховный суд России 1 июля отказал Генеральной прокуратуре в передаче в коллегию ВС РФ дела о возвращении в госсобственность десятков санаториев, в том числе пензенского санаторно-курортного комплекса «Березовая роща». Ведомство три года судилось с профсоюзами – владельцами здравниц, пытаясь доказать, что те приватизировали объекты незаконно и нарушают антикоррупционные запреты. Однако ВС РФ счел доводы прокуратуры недостаточными для удовлетворения иска.

Судебное разбирательство началось еще в феврале 2022 года в Гагаринском районном суде Москвы. Первую инстанцию выиграла прокуратура, доказав, что профсоюзы приватизировали санатории незаконно. Ведомство указало, что комплексы никогда не принадлежали профсоюзам, а были переданы им только в ведение, с чем суд согласился.

Однако в июне 2023 года собственникам здравниц удалось оспорить вынесенное решение во Втором апелляционном суде общей юрисдикции – приговор был отменен ввиду нарушения норм процессуального права. Последующие попытки прокуратуры обжаловать определение апелляции были безуспешными. В январе 2025 года дело дошло до рассмотрения в ВС РФ. В июле судебная коллегия отказала в передаче дела в суд кассационной инстанции.

Адвокат практики сложных судебных споров МКА «Аронов и Партнеры» Владимир Бояринов считает, что решение как Мосгорсуда, так и ВС РФ основано на постановлении правительства от 18 февраля 2002 года, которое регулирует права собственности на санаторно-курортные объекты в регионе Кавказских Минеральных Вод. Эксперт пояснил, что суд высшей инстанции поддержал Мосгорсуд, который признал, что профсоюзы имели право распоряжаться своим имуществом: им разрешалось создавать хозяйственные общества и вносить имущество в уставный капитал юридических лиц. «Судами не было установлено нарушений законодательства, в том числе преодоления каких-либо запретов и ограничений в деятельности профсоюзных организаций при заключении и исполнении договоров об отчуждении спорного имущества», — прокомментировал юрист.

Партнер, генеральный директор юрфирмы «Легикон-Право» Оксана Попова уточнила, что в отношении государственной и муниципальной собственности установлены ограничения по отчуждению, но имущества, переданного профсоюзам, это не касается. «Во многом это объясняется тем, что профсоюзы строили объекты на средства жителей и местных органов власти. В связи с этим такое имущество не является государственной собственностью в классическом смысле, финансирование на приобретение федеральные власти не осуществляли. Следовательно, и согласование с ними не требуется, федерального значения эти объекты не имеют. Это делает возможным отчуждение профсоюзами объектов частным лицам без сохранения назначения использования», — объяснила юрист.

Также она добавила, что возможность деприватизации более чем через 15 лет нарушает права добросовестных инвесторов, которые «в рамках принципа эстоппеля должны обладать правовой предсказуемостью по принятым решениям государственными органами». «Прокуроры массово после проверок направляют исковые заявления о деприватизации санаториев в своих регионах. Отказ в удовлетворении одного иска не формирует прецедент по всем остальным делам. Тем более, ВС РФ не рассматривал по существу доводы сторон, а отказал в передаче дела для рассмотрения в судебной коллегии ВС РФ. Прокуратура по данному делу сохраняет возможность обжалования в порядке надзора, а также по вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, могут быть изменены основание или предмет иска и подано новое заявление», — резюмировала госпожа Попова.

Теоретически Генпрокуратура не исчерпала возможности для оспаривания судебных актов на уровне высшей судебной инстанции, подтвердил «Ъ» Владимир Бояринов. Однако, полагает он, перспективы обжалования невысоки с учетом абсолютной однозначности позиции ВС РФ по этому делу. «После так называемой "перестройки" право собственности на многие социальные объекты, включая санатории, перешло к профсоюзам. Эти объекты строились на профсоюзные взносы и государственные средства. Профсоюзы, ставшие частными, начали распродавать эти объекты, часто теряя их социальный профиль», — пояснил глава пензенского регионального отделения ВООПиК Станислав Блинов, комментируя решение суда.

Санаторий «Березовая роща» был построен в 1984 году в 30 км от Пензы на левом берегу Сурского водохранилища. В эксплуатацию его ввело ликвидированное в 2016 году ООО «Пензакурорт». С июня 2015 года здравницей владеют Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Федерация профсоюзов Пензенской области (ФППО). С 2013 года директором санаторно-курортного комплекса является Сергей Селин. По итогам 2024 года выручка лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) составила 616 млн руб., чистая прибыль – 3,3 млн руб. Площадь земельного участка, на котором располагается санаторий «Березовая роща», 15,5 га. На территории есть три лечебных терренкура по лесу для дозированной ходьбы, детская площадка, зоны для тенниса, волейбольная, баскетбольная и футбольная площадки, беседки, пляж, водные аттракционы. Спальный корпус ЛПУ восьмиэтажный, в нем находятся одноместные и двухместные номера первой, второй и третьей категорий, а также люкс-класса. Стоимость путевки в «Березовую рощу» составляет от 2,1 тыс. руб. до 5,4 тыс. руб. за один койко-день на человека.

Станислав Блинов отметил, что участки для санаториев выбирались с учетом уникальных экологических и климатических условий. «Их площадь часто значительно превышает размеры построек, включая ценные зеленые насаждения и терренкуры. Решение Верховного Суда позволяет профсоюзам продавать или застраивать эти участки, что может привести к вырубке лесов и изменению их назначения. Законодатель уже снял многие ограничения на хозяйственную деятельность в курортных зонах, что ускоряет этот процесс», — считает эксперт.

Нина Шевченко