Число отравившихся питьевой водой в Дагестане выросло до 274

Число отравившихся питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана выросло до 274, 270 из них — дети, сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов. В стационар районной больницы госпитализированы 84 пострадавших. Для их размещения в медучреждении развернули дополнительные койки.

«У врачей имеется все необходимое для проведения терапии»,— говорится в сообщении регионального минздрава.

Информация о массовом отравлении детей в Дагестане появилась 7 июля. На следующий день местные власти сообщили, что с признаками кишечной инфекции в больницы обратились 110 человек, в основном — лети в возрасте 3-14 лет. Тогда в стационарах находились 18 пострадавших. Региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что массовое отравление детей могло произойти из-за воды в источнике «Джепельский». Он расположен на расстоянии 14 км от села Магарамкент в сторону села Ахты.

В дагестанском управлении СКР 9 июля сообщили о задержании директора районного ЖКХ Рената Халидова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Полина Мотызлевская