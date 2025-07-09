Россия осудила последние атаки хуситов на суда в Красном море

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва осуждает возобновившиеся атаки хуситов на коммерческие суда в Красном море. По его словам, эти действия угрожают безопасности экипажей, сохранности грузов и свободе международной навигации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Дмитрий Полянский

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

«После нескольких месяцев относительного затишья мы, к сожалению, стали свидетелями возобновления атак на коммерческие суда в Красном море. Решительно осуждаем последние инциденты, повлекшие гибель людей. Выражаем соболезнования их семьям, а пострадавшим желаем скорейшего восстановления»,— сказал Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН (цитата по «РИА Новости»).

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаки на коммерческие сухогрузы Magic Seas и Eternity C. В первом случае судно затонуло, но экипаж успели спасти. На борту Eternity C, также затонувшего в Красном море, погибли четыре человека, пострадали как минимум двое, включая россиянина, которому ампутировали конечность.

Лусине Баласян