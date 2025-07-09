«Перед началом сезона, похоже, придется больше говорить о коррупции»

В футбольном клубе «Торпедо» не исключили роспуска команды. Причина — претензии правоохранительных органов. 9 июля стало известно о задержании арбитра Богдана Головко. По версии следователей, действия судьи могли повлиять на исход решающего матча между «Торпедо» и «Камазом» в решающей игре Первой лиги. Головко отказался назначать 11-метровые в ворота столичного клуба. Ему может грозить до семи лет. Получат ли фигуранты уголовного дела реальные сроки? И что будет с клубом «Торпедо»? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Очередной арест в деле «Торпедо» дает возможность предположить, что в этот раз все будет доведено до логического завершения. А то мы привыкли, что в футболе после громких обвинений обычно следует долгое затишье, которое так и не заканчивается решительными действиями правоохранительных органов. Возможно, сейчас до реальных посадок на долгие годы тоже не дойдет, но хотя бы резонанс будет серьезный. Правда, проблему с коррупцией в российском футболе это вряд ли решит, считает бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «По крайней мере, хотя бы какую-то жертвенную овцу зарежут, и на какой-то период, может, год-два эти ребята будут поаккуратнее. Но потом, естественно, все вернется на круги своя».

Уголовные дела, связанные с договорными матчами и коррупцией в судейском корпусе у нас уже заводили. В 2022-м было разбирательство вокруг клуба «Чайка» из Ростовской области. Но все фигуранты отделались штрафами, хотя их вина была доказана. И все-таки для правоохранительных органов подобное пока в новинку рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Сергей Алексеев: «Практика привлечения к уголовной ответственности за манипулирование результатами спортивных соревнований, в частности, арбитров, довольно новая для уголовного судопроизводства, и пока дел таких с конкретными приговорами крайне мало в судебной практике».

К тому же сейчас пока еще никто ничего не доказал. Адвокат одного из владельцев «Торпедо» Леонида Соболева Александр Добровинский уже заявил, что арест арбитра Головко не связан с делом его подопечного. Кроме того, по словам адвоката, факта передачи денег не было, а значит, и доказать вину будет сложно: «Ни одного договорного или подкупного результата не состоялось. А если не было ничего — договорного матча, перехода денег —тогда что? С самого начала у меня возникла теория, что это не про футбол, и чем дальше, тем больше я в этом убеждаюсь».

Но пока с делом «Торпедо» разбираются правоохранительные органы, футбольным чиновникам тоже нужно что-то решать, причем быстро, ведь очередной сезон в РПЛ стартует уже на следующей неделе. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит все возможные варианты 10 июля в первой половине дня. «Спорт Экспресс», ссылаясь на источники, уверяет, что все уже ясно. По сообщениям издания, «Торпедо» покинет элиту нашего футбола, и московскую команду в РПЛ заменит «Оренбург». Также «Спорт Экспресс» сообщает, что в подкупе судей с целью влияния на результат матча подозревается еще один российский клуб. Так что в этот раз перед началом сезона, похоже, придется больше говорить о коррупции, чем о футболе.

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Владимир Осипов