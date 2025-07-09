Сотрудникам администрации Тольятти повысят зарплату

Осенью текущего года повысится заработная плата сотрудников администрации Тольятти. Об этом в своем Telegram- канале сообщил депутат городской думы Натаниэль Папурин.

Соответствующие поправки в местный бюджет были внесены на заключительном заседании гордумы в минувшей сессии. Следующий раз депутаты соберутся 24 сентября.

«Депутатский корпус неоднократно поднимал вопрос увеличения зарплаты рядовым сотрудникам администрации: из-за низкой оплаты труда в некоторых департаментах не хватает нужных кадров. Это влияет и на качество работы, и на исполнение поставленных задач»,— отметил господин Папурин, добавив, что «на заседании акцентировали внимание, чтобы повышение зарплат в основном коснулось рядовых специалистов, а не руководящий состав».

Поправки в городской бюджет вступят в силу с сентября 2025 года.

Андрей Сазонов