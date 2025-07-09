На Дону убрано около 26% посевных площадей

На полях Ростовской области убрано около 26% посевных площадей, собрано 1,75 млн т зерна. Но урожайность заметно ниже, чем в прошлом году, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Говоря о помощи донским хлеборобам, глава региона отметил, что правительство уже направило 4,6 млрд руб. из запланированных 10 млрд на поддержку АПК. Еще 14,8 млрд руб. выдано на льготные кредиты — почти в три раза больше, чем годом ранее.

Глава региона отметил, что в нынешних условиях этой поддержки недостаточно, поэтому прорабатывается возможность продления действия льготного кредитования.

Наталья Белоштейн