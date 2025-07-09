РЖД продает 1 км железной дороги в Кстове за 18,3 млн рублей

ОАО "РЖД" выставило на продажу железнодорожный путь протяженностью 1,025 км в Кстове Нижегородской области. Начальная стоимость лота составляет почти 18,3 млн руб., указано на сайте компании.

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Железнодорожный путь 1937 года постройки расположен на улице Береговой — в полосе отвода железной дороги. С новым собственником заключат договор субаренды части земельного участка. Сам путь не эксплуатируется, имеет «моральный и физический износ».

Открытый аукцион на повышение цены назначен на 12 августа 2025 года.

Галина Шамберина