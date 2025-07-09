На территории международного выставочного центра «Казань Экспо» открылась международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025». В пятый раз выставка объединила участников из 27 стран на территории свыше 48 га. «Агроволга» — единственная выставка в России, объединившая на одной площадке опытно-демонстрационные поля, масштабную экспозицию и деловой форум на территории современного выставочного комплекса с развитой инфраструктурой и прямым сообщением с аэропортом. Самые яркие моменты открытия выставки — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 30 Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025» Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов