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Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

В Казани стартовала крупнейшая агровыставка России

На территории международного выставочного центра «Казань Экспо» открылась международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025». В пятый раз выставка объединила участников из 27 стран на территории свыше 48 га. «Агроволга» — единственная выставка в России, объединившая на одной площадке опытно-демонстрационные поля, масштабную экспозицию и деловой форум на территории современного выставочного комплекса с развитой инфраструктурой и прямым сообщением с аэропортом. Самые яркие моменты открытия выставки — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

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Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
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Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Международная агропромышленная выставка «Агроволга — 2025»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов