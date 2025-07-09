МАГАТЭ: ядерный потенциал Ирана нельзя уничтожить военными средствами

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что экономика Ирана, промышленный потенциал страны и технические возможности нельзя устранить путем атак. По его словам, агентство говорило о риске приобретения Исламской Республикой ядерного оружия, но доказательств его наличия или планов разработки у экспертов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters

«Предоставленные нами в конфиденциальном порядке данные указывали на определенный потенциал создания ядерной бомбы. Но это не означает, что этот потенциал будет реализован. Я дипломат, человек мира. Я считаю, что переговоры всегда являются решением»,— сказал Рафаэль Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По его оценкам, еще до атаки Израиля и США на Иран последнему понадобилось бы несколько месяцев для того, чтобы создать ядерную бомбу. На вопрос о том, была ли оправдана в таком случае операция ЦАХАЛа, Рафаэль Гросси ответил: «Я понимаю обеспокоенность Израиля своей безопасностью. Мой долг также попытаться понять обеспокоенность Ирана. Что случилось, то случилось. Мы не можем этого изменить. Мы можем лишь стремиться сделать будущее немного лучше».

В майском докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран ведет секретную исследовательскую деятельность с использованием незаявленных материалов, следы которых обнаружены на нескольких объектах в разных концах страны. В одном из документов агентство утверждало, что за счет запасов высокообогащенного урана, которые выросли примерно вдвое за последнее время, у Ирана есть потенциал создать девять ядерных боеголовок.

Израильские власти назвали выводы МАГАТЭ «четким предупреждением», что Иран «движется к созданию ядерного оружия». 13 июня Израиль начал операцию против иранской ядерной и оборонной инфраструктуры, 22 июня к атакам присоединились США. В итоге американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении ядерной программы Ирана. Тегеран же заявил лишь о значительных повреждениях.

Лусине Баласян