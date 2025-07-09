Донастройку «Платона» с учетом работы систем РЭБ начнут в сентябре

Представитель «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) — оператор системы взимания платы с грузоперевозчиков «Платон» — сообщил, что в сентябре начнется донастройка системы с учетом работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В феврале дальнобойщики жаловались на массовые сбои в «Платоне», из-за которых их необоснованно штрафуют. В Минтрансе тогда заявляли, что сбои могут быть связаны с «мерами по защите государства».

Как пояснил Ильяс Хамидулин, сейчас РТИТС пытается адаптировать работу системы к новым условиям. Так, с 1 апреля почти 500 рамок системы были переведены в автоматический режим с установкой на них дополнительных датчиков. Если эти датчики подверглись воздействию систем РЭБ, то все транзакции оцениваются как невалидные и в штраф не вносятся.

«С 1 сентября будет производиться автоматическая достройка маршрута. Даже если выпали координаты, у оператора будет возможность достраивать маршрут и списывать средства. Законопослушные перевозчики будут защищены»,— сообщил господин Хамидулин (цитата по «Интерфаксу»).

«Платон» — система взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Контроль проезда грузовика происходит во время проезда машины под рамкой с датчиками. Действующий тариф — 3,34 руб. за километр. Через «Платон» денежные средства поступают в Федеральный дорожный фонд, а затем направляются на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.

Полина Мотызлевская