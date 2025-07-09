Путин увеличил штатную численность СКР

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении числа сотрудников в Следственном комитете России (СКР). Штатная численность с 1 января 2026 года вырастет на 132 и составит 23 149 сотрудников. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«... а с 1 января 2026 года — в количестве 23 149 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек, федеральных государственных служащих — 270 человек», — сказано в документе. Также президент постановил выделить СКР финансирование для исполнения нового указа.

В последний раз указ об увеличении штата СКР президент подписывал в феврале 2024 года. Тогда штатная численность увеличилась на 514 человек.