Время новых возможностей

Часовая отрасль в России переживает период трансформации. Уход иностранных брендов открыл возможности для локальных игроков, но их успех будет зависеть от маркетинга, качества и способности завоевать доверие потребителей. При этом, с одной стороны, сохраняется ценность ручного труда и традиций, а с другой — цифровизация и ИИ предлагают новые инструменты для развития. Пока ясно одно: российские часы — это не просто механизмы, а произведения искусства со своим характером и историей, считает петербургский коллекционер и блогер Павел Кейв.

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На прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме широкой публике была представлена люксовая линейка наручных часов, созданная как результат коллаборации между Императорской Петергофской Фабрикой (ИПФ) и российским производителем премиальных автомобилей Aurus. Как отметил соучредитель петродворцового часового завода «Ракета» Дэвид Джеймс Хендерсон-Стюарт, предприятие не стало изобретать что-то искусственное, а пошло гораздо более органичным путем — обратилось к своим корням.

«Еще 300 лет назад наша история начиналась с обработки природного камня (гранильная фабрика Петра Великого), и теперь мы объединили это наследие с часовым мастерством, создав часы с корпусным кольцом из природного камня. С самого начала мы понимали, что это должен быть отдельный бренд, выходящий за рамки "Ракеты", ведь здесь речь идет о благородных материалах и особой эстетике. Даже название не потребовало сложных поисков — мы просто вернулись к историческому именованию: Императорская Петергофская Фабрика. Ведь раньше бренды носили ясные и честные имена — по месту создания или фамилии мастера. Так и мы сохранили связь с традицией, дав новому проекту имя, которое говорит само за себя»,— сказал господин Хендерсон-Стюарт. По его словам, это в первую очередь важный исторический и имиджевый проект, цель которого — производство в России уникальных часов самого высокого уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Современная часовая индустрия находится в точке трансформации, где многовековые традиции встречаются с актуальными технологическими и социальными трендами

Фото: Павел Кейв Современная часовая индустрия находится в точке трансформации, где многовековые традиции встречаются с актуальными технологическими и социальными трендами

Фото: Павел Кейв

Российское часовое искусство

Вместе с тем полностью заместить популярные зарубежные бренды отечественные производители пока не могут. «Для части потребителей ничего не изменилось. Просто сократился выбор, так как некоторые мультибрендовые бутики еще могут предложить часы в сегменте люкс, но это уже не новые поставки, а все то, что было завезено в Россию до 2022 года, поэтому клиенты ищут альтернативы через "серый" импорт. И логично, что в такой ситуации существенно вырос вторичный рынок»,— говорит Дэвид Джеймс Хендерсон-Стюарт.

Но многие потребители открывают для себя российские марки, такие как «Ракета», ИПФ, или работы независимых мастеров вроде Константина Чайкина или Антона Суханова. Это создает потенциал для роста, особенно среди тех, кто раньше не знал о существовании российских часов. Среди других причин эксперты также выделяют тренд на патриотизм — часть покупателей сознательно выбирает отечественную продукцию, поддерживая локальный бизнес в условиях геополитических изменений. Еще одна причина — развитие качества и дизайна: российские марки инвестируют в современные технологии, механизмы и стиль, предлагая конкурентные модели. «Часы ценят коллекционеры и энтузиасты — сохраняется интерес к ограниченным сериям и механическим часам с историей»,— добавляет господин Хендерсон-Стюарт.

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«Главное — это то, что в России есть часовое производство, есть мастера, которые делают что-то даже лучше, чем зарубежные часовые мануфактуры. Мы можем делать аналогичный или превосходящий продукт. Это не просто плюс, а сильная сторона российских часов. Модели российского производства и сделанные российскими мастерами — вот в чем наша сила. У нас есть школа и есть свой подход. Ведь каждый часовой бренд — это свое лицо и свой мастер. И самое крутое у нас, что мы из России».



Павел Кейв

Часы как отражение личности

В бизнес-среде выбор часов давно перестал быть вопросом лишь функциональности. Это тонкий инструмент формирования репутации и демонстрации профессионального статуса. Исторические примеры наглядно иллюстрируют этот тезис. Так, среди советских руководителей этот выбор никогда не был случайным, он отражал как личные вкусы, так и политико-экономический контекст эпохи.

«Ленин критиковал роскошь, но ценил функциональность: часы Moser сочетали скромный дизайн и прецизионный механизм, это может символизировать связь с Европой, но без буржуазного пафоса. Брежнев, известный любовью к наградам и статусным вещам, носил золотые модели "Ракеты" — это подчеркивало веру в советскую промышленность. В 1960-е был важен символизм советского успеха, часы рассматривались как предмет национальной гордости — а что может быть важнее, чем покорение космоса? Горбачев, ориентированный на сближение с Западом, носил швейцарские часы — это можно рассматривать как жест открытости к международному диалогу. К тому же в 1980-е был дефицит качественных советских часов, а западные аксессуары стали символом "нового мышления"»,— делится господин Хендерсон-Стюарт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производители балансируют между сохранением аутентичного часового искусства и необходимостью отвечать запросам нового поколения потребителей

Фото: Павел Кейв Производители балансируют между сохранением аутентичного часового искусства и необходимостью отвечать запросам нового поколения потребителей

Фото: Павел Кейв

Механизмы будущего

Современная часовая индустрия находится в точке трансформации, где многовековые традиции встречаются с актуальными технологическими и социальными трендами. Производители балансируют между сохранением аутентичного часового искусства и необходимостью отвечать запросам нового поколения потребителей. На передний план выходят принципы устойчивого развития: ведущие бренды последовательно внедряют экологичные решения — от переработанных металлов Panerai до биоразлагаемых компонентов в коллекциях Oris и Breitling. Параллельно происходит технологическая революция: механические калибры обретают цифровые функции, как в инновационной модели MP-10 от Hublot, а 3D-печать открывает новые горизонты в создании сложных деталей. Среди явных трендов — персонализация и кастомизация: возможность выбора материалов, циферблатов, гравировки (Rolex, Omega предлагают индивидуальные конфигурации), а также ограниченные серии и коллаборации (например, Swatch x Omega MoonSwatch, TAG Heuer x Porsche). Рынок потребления также трансформируется: на смену классическим моделям владения приходят сервисы аренды премиальных моделей. Однако при этом сохраняется спрос на винтажные коллекционные экземпляры. Цифровизация охватывает все аспекты отрасли — от AR-примерочных Seiko до блокчейн-сертификации подлинности. Эти тенденции формируют новую парадигму часового бизнеса, где историческое наследие становится платформой для инновационного развития. А вот роль искусственного интеллекта в производстве часов пока что неочевидна.

«Современный ИИ способен помогать в оптимизации процессов — например, в расчетах механизмов или деталей. Но ему недоступны ни душа, ни насмотренность мастера. Он лишь реагирует на поставленную задачу. А вот в работе часовщика, в создании дизайна и формы модели ИИ вряд ли заменит человека — иначе получится бездушная продукция, лишенная подлинного искусства».



Павел Кейв

Алина Сергеева