Умер 5-летний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ на пляж в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти пятилетнего мальчика, раненного при взрыве БПЛА на городском пляже Курска 8 июля. По его словам, ребенок умер при транспортировке на лечение в московский НИИ им. Сперанского.

«Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Со ссылкой на слова очевидцев глава региона рассказывал, что при взрыве мальчик закрывал собой мать. «Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека»,— писал господин Хинштейн. С вечера 8 июля ребенок находился в реанимации. Утром 9 июля Александр Хинштейн посетил его в Курской областной больнице, после чего сообщил, что мать и мальчика доставят в Москву на реанимобиле.

При взрыве беспилотника на пляже погибли трое мужчин. Один из них — сотрудник Росгвардии, помогавший эвакуировать людей с места атаки БПЛА. Ранения получили 10 человек. Изначально, господин Хинштейн сообщал, что пять пострадавших были в тяжелом состоянии. В Курскую областную больницу госпитализировали шестерых раненых. Утром 9 июля глава региона сообщил, что состояние четырех человек оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

После удара ВСУ по пляжу СКР возбудил дело о теракте. В релизе ведомства говорилось, что на месте атаки следователи нашли «элементы для причинения максимального урона гражданскому населению».

Полина Мотызлевская