С правом на развитие

Право развивать территорию возле Молодежного микрорайона в Уфе получил зарегистрированный в Челябинске специализированный застройщик «Уралстрой». Компания стала единственным участником конкурса. Девелопер предложил реализовать проект в течение 15 лет, за право строить он заплатит 19,2 млн руб. Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что застройка этой территории важна для города. Отсутствие интереса к ней местные девелоперы объясняют уже имеющимися в портфеле проектами и объемом затрат на расселение и строительство инженерных коммуникаций.

Челябинский специализированный застройщик «Уралстрой» получил право заключить с мэрией Уфы договор развития территории, ограниченной бульваром Хадии Давлетшиной, Заводской, Бессонова, Оборонной, Оборонным переулком, Мурманской улицей и проспектом Салавата Юлаева. За право застраивать участки компания, ставшая единственным участником конкурса, заплатит 19,2 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «УралСтрой» зарегистрировано в феврале 2025 года в Челябинске. Учредителями выступают Татьяна Мальцева и челябинское ООО СЗ «Лидер» Михаила Зискина. СЗ «Лидер» в прошлом году получил 89 млн руб. выручки, завершив год с 29 млн руб. убытков. ГОСПОДИН Зискин также выступает учредителем нескольких компаний в Москве, Санкт-Петербурге и ХМАО. В 2023 году издание Kursdela включило Михаила Зискина в топ-100 богатых людей Челябинской области.

Площадь территории проектирования — 37 га. Она частично занята многоэтажными жилыми домами, частично — малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Планируется, что девелопер снесет около 170 индивидуальных и домов на нескольких хозяев, гаражи, хозяйственные и другие постройки и инвестирует в новую застройку территории не менее 32,3 млрд руб.

Предельный объем жилищного строительства ограничен 200,1 тыс. кв. м. Кроме жилья, застройщик должен будет в течение шести лет возвести и передать мэрии детский сад площадью 2,2 тыс. кв. м. Завершить проект он обязан в течение 15 лет.

Получить комментарий в компании «Уралстрой» вчера не удалось.

Опрошенные «Ъ» уфимские девелоперы объяснили неучастие в конкурсе на право застраивать территорию сложностью ее рельефа и затратами на расселение и строительство инженерных сетей, а также уже имеющимися в портфеле инвестпроектами.

«Этот участок не был в периметре нашего внимания, поскольку это не совсем профильная для нас территория»,— прокомментировал генеральный директор «КПД-девелопмент» Андрей Пестрецов, пояснив, что компания занимается строительством жилья эконом-класса.

То, что челябинский игрок заинтересовался проектом в Башкирии, по мнению господина Пестрецова, связано с ростом цен на жилье в Челябинске в последние пару лет, что повысило конкуренцию на местном рынке. Поэтому застройщики решили обратить внимание на другие регионы, считает он.

Директор «Строительгрупп» Ильсияр Ларионова отмечает, что «37 га — достаточно интересная площадь, но со своими особенностями рельефа и требующая немалых вложений».

«Видимо, у челябинского застройщика есть ресурсы и возможности с этим справиться и получить хорошую прибыль с этого проекта»,— полагает она.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «САН» Рустем Камалов назвал адекватной стоимость входа в проект. Город заинтересован в развитие этой территории, считает аналитик.

«Если предположить, что риск затянувшегося сноса и расселения будет минимизирован за счет слаженных действий соответствующих служб и органов власти, можно смело утверждать, что реализация проекта будет экономически успешной. Одним из ключевых факторов рентабельности станет этап разработки архитектором концепции застройки данного района»,— прокомментировал он.

Гендиректор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева отмечает, что у территории, как и у любого участка, есть плюсы и минусы. К первым она относит быстрый выезд на проспект Салавата Юлаева, транспортную доступность и близость к центру.

«Вопросы вызывает стоимость сноса, потому что там огромный частный сектор. Расселение займет немалый срок и обойдется застройщику в кругленькую сумму. Высотный комплекс с 25–35 этажами поможет "отбить" стоимость расселения»,— добавила она.

Начинать проект, допускает эксперт, в условиях спада интереса к покупке квартир может быть даже комфортнее для девелопера. «В условиях низкого рынка, когда у граждан есть финансовые ограничения, расселение может пройти более успешно, чем когда рынок будет расти»,— предположила госпожа Андреева.

По мнению главы юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаза Кучембаева, условие конкурса о строительстве только одного детского сада — слишком мягкое.

«В региональных нормативах градостроительного проектирования Башкирии предусмотрено, что на тысячу жителей должно быть предусмотрено 35 мест в детских садах. Здесь площадь более чем в 10 раз превышает обычные для КРТ 2–2,5 га, но детский сад предусмотрен всего один, а школы и вовсе нет, хотя мест для школьников должно быть больше в два-три раза, чем для дошкольников. Для сравнения: в нормативах Санкт-Петербурга, например, застройщики обязаны обеспечивать микрорайоны социальными объектами в расчете 55 мест в детсадах и 120 мест в школах на тысячу жителей»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова