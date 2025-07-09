OPRA как получается

Предприниматели Дмитрий Тонков и Эдуард Хайруллин вместе с экс-руководителем направления газовой генерации «Интер РАО ЕЭС» Виктором Беляковым зарегистрировали в Москве ООО «Русские радиальные турбины». Как пояснил господин Тонков, компания займется капремонтом турбин OPRA голландского производства. Сейчас в России работает около 30 таких турбин. Эксперты отмечают, что 30 машин — это сравнительно небольшой парк, причем со временем турбины будут выводиться из эксплуатации. В то же время, у OPRA есть производство в Китае, что облегчает поставку узлов и агрегатов для них.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Хайруллин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Эдуард Хайруллин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Русские радиальные турбины» (РРТ), по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в Бабушкинском округе Москвы 18 июня. Основным видом деятельности компании является ремонт машин и оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителями являются Виктор Беляков (40%), Дмитрий Тонков (30%) и Эдуард Хайруллин.

Эдуард Хайруллин занимал должность первого заместителя мэра Перми с 2021 по 2023 год. Кроме РРТ, он вместе с господином Тонковым владеет пермским ООО «Турбоэнергия и сервис» (монтаж и обслуживание газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов). Виктор Беляков в первое десятилетие 2000-х работал в подразделениях General Electric GE Energy и GE Oil&Gas на различных позициях — от инженера-конструктора до руководителя проектов и директора по продажам. В 2010 году перешел в структуры «Интер РАО ЕЭС», где курировал создание совместного GE завода по производству турбин. В 2012-м стал директором по развитию газовой генерации «Интер-РАО Инжиниринг». О дальнейшей его карьере в открытых источниках не упоминается.

Дмитрий Тонков в начале нулевых как представитель United Technologies входил в совет директоров АО «ОДК-Пермские моторы», которое, в том числе, занимается производством газотурбинных установок для агрегатов серии «Урал». Также он является директором и совладельцем ООО «Турбоэнергосервис», которое специализируется на ремонте газотурбинных двигателей. Последнее является головной компанией ООО «Таурус энерджи», которая занимается «внедрением высокоэффективных технических решений в энергетическом секторе». При этом на сайте компании указано, что она являлась дистрибьютором ряда крупных зарубежных производителей турбин, в том числе SFC Energy (Германия), а также радиальных Flex Energy (США) и Opra Turbines (Нидерланды).

Дмитрий Тонков пояснил «Ъ-Прикамье», что новая компания займется капитальным ремонтом турбин OPRA. По его словам, сейчас в России эксплуатируется около 30 турбин этого производителя. Предприниматель рассказал, что для проведения капремонта компания строит производственный цех. «Там будет производиться разборка турбины, ее очистка и дефектовка, а также замена вышедших из строя узлов,— объяснил господин Тонков.— Затем отремонтированное изделие будет испытываться на стенде». Об объеме инвестиций в проект Дмитрий Тонков не рассказал.

По данным открытых источников, с 2005 года в Россию было поставлено около 50 турбин OPRA OP16 мощностью 2 МВт. В составе газотурбинных электростанций и электроблоков они поставлялись на шесть нефтегазовых месторождений, также две турбины работают в составе ГТЭС «Красная поляна». Как указывается в специализированной литературе, межремонтный ресурс OP16 в условиях эксплуатации в северных регионах на топливе с высоким содержанием серы составляет 50 тыс. часов.

Отметим, что в России работают минимум две компании, обслуживающие турбины OPRA: ярославское ООО «ССГМ» и московское ООО «Босна», которое, как указано на сайте компании, является официальным представителем OPRA Turbines в России.

Источник в отрасли говорит, что не в курсе, как обстоят дела у российских эксплуатантов OPRA, но многие западные производители турбин прекратили не только поставку готовых изделий и запчастей к ним, но и сервисную поддержку. «Доходит даже до того, что приходится создавать свое программное обеспечение, в том числе для систем автоматического регулирования параметров работы турбин,— отмечает он.— Если люди решили вложиться в этот проект, то, по логике, у них должны быть договоренности по контрактам, поскольку количество эксплуатантов турбин этого производителя относительно невелико».

Эксперт комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Николай Ротмистров говорит, что оценить объем инвестиций в проект достаточно сложно. «Дело в том, что ремонт турбин бывает нескольких уровней,— объясняет господин Ротмистров.— Если речь идет о дефектовке, сварке, механосборочных работах и замене узлов — это один объем инвестиций, более сложные работы — это другое количество персонала, другой набор оборудования и, соответственно, другие деньги». Господин Ротмистров отмечает, что 30 машин, работающих в России, это сравнительно небольшой парк. «Нужно понимать, что со временем этот парк будет уменьшаться, поскольку турбины начнут выводиться из эксплуатации и заменяться, в том числе отечественными». Николай Ротмистров добавил, что у OPRA есть производство в Китае, что облегчает доставку в Россию узлов и агрегатов.

Дмитрий Астахов