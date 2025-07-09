Сотрудник кинологической школы в Уфе задержан за взятку

Кировский районный суд Уфы по ходатайству следствия арестовал до 30 августа начальника отдела материального-технического обеспечения школы кинологов МВД России. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателя более 2 млн руб. за заключение государственных контрактов, приемку выполненных работ и «за общее покровительство».

Наталья Балыкова