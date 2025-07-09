В Ростове возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного
СУ СК России по Ростовской области возбудил дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Суворовском микрорайоне Ростова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области
«Следователем и криминалистом следственного управления выполнен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти новорожденного»,— отмечают в ведомстве.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования уголовного дела.