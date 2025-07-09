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Два нижегородских пчеловода получили гранты «Агростартап» в 2025 году

Гранты «Агростартап» в общей сложности на 98 млн руб. распределили между 18 фермерами Нижегородской области в 2025 году. Среди них два проекта по пчеловодству, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона 9 июля.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Максимальный размер гранта на разведение крупного рогатого скота составляет 7 млн руб., по остальным направлениям — 5 млн руб. В 2025 году поддержу получили 12 проектов по разведению крупного рогатого скота, два проекта по пчеловодству и по одному, связанному с овцеводством, выращиванием зерна, картофеля и ягод.

Конкурс «Агростартап» проводят в Нижегородской области с 2019 года, за это время поддержку получили более 130 проектов.

Галина Шамберина