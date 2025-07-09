В Ярославле вновь сорвали сроки ремонта проспекта Машиностроителей

Прокуратура Заволжского района выявила нарушения при ремонте проспекта Машиностроителей в Ярославле. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Машиностроителей

Фото: Прокуратура Ярославской области Проспект Машиностроителей

Фото: Прокуратура Ярославской области

В сентябре 2023 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило контракт с АО «Ярдормост» на ремонт дорог, включая участок от улицы Папанина до улицы Шандорной. Срок завершения работ истек 1 июля 2025 года, но работы не были завершены.

Прокуратура установила, что не полностью выполнены работы по укладке асфальта, обустройству пешеходных переходов и установке светофоров. Дорожная разметка также отсутствует, что вызывает недовольство жителей.

Ранее прокуратура предупреждала руководство АО «ЯРДОРМОСТ» о недопустимости нарушений, но меры не были приняты. В связи с этим прокуратура внесла представления как заказчику, так и подрядчику. Вопросы завершения работ теперь находятся под особым контролем прокурора района.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проспект планировалось отремонтировать еще в 2024 году, однако срок был перенесен на текущий год.