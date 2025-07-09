ПСБ и Нижний Тагил договорились о комплексном сотрудничестве

Ринат Иржанов, вице-президент – управляющий Уральским филиалом ПСБ, и Владислав Пинаев, глава города Нижний Тагил, подписали соглашение о сотрудничестве в ходе XV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Банка ПСБ Фото: пресс-служба Банка ПСБ

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов и инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности, инвестиционной и инновационной активности предприятий Нижнего Тагила, на социально-экономическое развитие города, а также повышение финансовой грамотности его жителей. Основной акцент сделан на финансовой и социальной поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которую реализует ПСБ при помощи удостоверений-карт СВОи.

«ПСБ сотрудничает с предприятиями и жителями Нижнего Тагила уже более 20 лет, обслуживая крупнейшие заводы города и их работников. Подписанное сегодня соглашение углубляет взаимодействие с этим важным промышленным центром Урала, уделяя особое внимание поддержке ветеранов СВО, а также их семей. В рамках соглашения они получат доступ к федеральным и региональным льготам, выплатам и муниципальным преференциям через специальное банковское решение – электронное удостоверение-карту СВОи», – сказал Ринат Иржанов.

«Администрация города высоко оценивает сложившиеся партнерские отношения с ПСБ. Подписанное соглашение открывает новые перспективы для совместной работы по развитию Нижнего Тагила, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению качества жизни горожан. Мы уверены, что наше взаимодействие будет способствовать реализации важных социальных проектов и поддержке тех, кто нуждается в особом внимании», — отметил Владислав Пинаев.

ПАО «Банк ПСБ»