Под Омском большегруз столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали 6 человек

На трассе в Омской области пассажирский автобус столкнулся с большегрузом. Авария произошла на 804 км Исилькульского тракта около 17:00 по местному времени, сообщает УМВД региона.

По данным областной прокуратуры, водитель Scania не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на полосу встречного движения, где врезался в попутный в попутный ПАЗ (маршрут № 125).

В момент аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водители автомобилей, а также четыре пассажира автобуса, в том числе 4-летний ребенок. Надзорным ведомством организована проверка по факту ДТП.

Александра Стрелкова