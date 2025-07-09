ПСБ поддержит проекты бизнес-сообществ Свердловской области

ПСБ в рамках XV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ заключил соглашения о сотрудничестве со Свердловскими региональными отделениями Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Банка ПСБ Фото: пресс-служба Банка ПСБ

Документы предусматривают информационное и экспертное взаимодействие сторон с целью развития сферы предпринимательства региона, создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, инвестиционной деятельности, а также реализацию обучающих программ для предпринимателей.

«Подписание этих соглашений открывает новые перспективы для делового сообщества региона. Это важный этап в формировании комфортной среды для предпринимательства, который усилит взаимодействие между бизнесом и профильными структурами, в том числе за счет повышения информированности о мерах государственной и финансовой поддержки, а также о эффективных инструментах для наращивания инвестиционной активности. Мы уверены, что такой шаг будет способствовать развитию предпринимательства и экономики Свердловской области», — сказал Ринат Иржанов, вице-президент – управляющий Уральским филиалом ПСБ.

«Сотрудничество с банком ПСБ — это больше, чем формальное соглашение: это объединение двух системных сил российской экономики. ПСБ как опорный банк промышленного развития и «Деловая Россия» как опорная предпринимательская организация берут на себя миссию запускать и поддерживать проекты, которые делают жизнь людей лучше, расширяют возможности территорий и укрепляют суверенитет страны», — отметил Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения «Деловой России» .

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