В Самаре оштрафовали ООО «Нектар», изготавливающее соки «Иваныч» и «Волжский посад»

В Самаре ООО «Нектар» оштрафовали на 110 тыс. руб. за нарушения требований законодательства в сфере охраны труда. Предприятие изготавливает соки «Иваныч», «Волжский посад». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, прокуратура Советского района во время проверки установила, что работники организации допускаются к выполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ. Также не проверяются знания требований охраны труда. Водителям предприятия не проведено обязательное психиатрическое освидетельствование.

В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ (фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем). Руководство ООО «Нектар» предприняло меры, направленные на обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ и на проверку знаний требований охраны труда.

Руфия Кутляева