Тела бывшего бойца ЧВК «Вагнер» и его жены нашли под Выборгом

Тела 36-летнего бывшего бойца ЧВК «Вагнер» с позывным «Ведьмак» и его 30-летней супруги с огнестрельными ранениями нашли в поселке при железнодорожной станции Лужайка под Выборгом, сообщает 47news. Рядом лежали изрезанные кошка и собака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, незадолго до смерти «Ведьмак» общался с близким другом в Telegram, где рассказывал про ссору с женой. Звучали слова про измену. Следом он в «кружочке» сообщил товарищу, что супруга решила разобраться с проблемой радикальным образом.

Рядом с трупами следователи нашли мачете, травматический пистолет и двустволку. Вероятной причиной трагедии называют ревность. Известно, что погибший имел награды времен СВО и «Африканского корпуса» — структуры, созданной после расформирования ЧВК «Вагнер».

На одной из медалей имеется топоним Триполи. «Вагнеровцы» находились в Ливии с 2018 года, защищали российских военных и экономические интересы страны на «черном» континенте.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что участник ЧВК «Вагнер» по имени Станислав на заседании Василеостровского районного суда сделал предложение своей девушке Забаве, которую обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Андрей Маркелов