«Брусника» показала концепцию проекта КРТ на Тихом Компросе в Перми

«Брусника» разработала концепцию проекта комплексного развития территорий на Тихом Компросе. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе девелопера, в локации будут возведены дома с двухуровневыми квартирами, панорамными окнами, подземными паркингами и эксплуатируемыми кровлями. Разработанная концепция сохранит облик достопримечательного места, в том числе во внешнем виде фасадов, пропорций и цветовой гаммы. Сейчас компания готовится к старту строительства.

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По информации девелопера, реализация проекта начнется с участка, расположенного к западу от Комсомольского проспекта. Первая очередь предполагает строительство жилого дома на ул. Куйбышева. Там появится здание П-образной формы с переменной этажностью протянется от ул. Чкалова до ул. Клары Цеткин. «”Брусника” подготовила проект с первоклассной архитектурой и богатым благоустройством и готовится наполнить историческую среду достопримечательного места совершенно новыми сценариями», — отметил директор филиала «Брусники» в Перми Дмитрий Ступин.

Фасад первого дома будет выполнен без выступающих балконов. Первый этаж вдоль ул. Куйбышева будет использоваться под коммерческие помещения. Вторая очередь проекта подразумевает возведение жилого дома. Здание будет состоять из трех объемов высотой в четыре и пять этажей. Холлы и входные группы будут дополнены мягкими зонами, приглушенным светом, зеркалами и картинами.

Напомним, минувшей осенью компания группы «Брусника» выиграла на торгах право КРТ, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Площадь для реновации составляет 6,53 га и включает пять многоквартирных аварийных домов. После расселения аварийных домов инвестор должен заняться комплексным развитием территории, построить там около 100 тыс. кв. м жилья, в том числе передать муниципалитету несколько квартир для детей-сирот. Застройщик обязан также заняться озеленением территории, устроить тротуары, дворовые площадки и наружное освещение. Завершить проект КРТ надо в течение восьми лет