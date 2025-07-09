В Гуково из-за перебоев электричества на НС ограничили подачу воды до 15 июля

Из-за перебоев в электроснабжении на насосных станциях (НС-2, НС-4 и НС-5) было снижено давление подачи воды жителям Гуково. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации города Андрей Шеенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для наполнения резервуаров необходимо время. Ориентировочно водоснабжение в городе стабилизируется к 15 июля. Подвоз воды в районы осуществляется по заявкам»,— отметил глава муниципалитета.

Андрей Шеенков добавил, что 11 июня планирует обсудить с врио генерального директора ГУП РО УРСВ Павлом Александровичем Деревянко возможность стабилизации водоснабжения в городе и замены наиболее аварийных участков водопроводной сети.

Наталья Белоштейн