В Челябинске возбудили уголовное дело о ненадлежащем обслуживании дома

Следственный отдел по Советскому району Челябинска возбудил уголовное дело из-за затопленного подвала и неработающей канализации в многоквартирном доме. Неустановленные пока лица управляющей компании ООО «Мой дом Урал» подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 1 августа 2024 года до сегодняшнего дня неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Мой дом Урал» при обслуживании четырехэтажного дома №1А по улице Троицкая оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В результате в подвале и подъезде дома наблюдаются антисанитарные условия, стоит неприятный запах, не работает канализация и происходят регулярные отключения электричества,

Следователи вместе с представителями администрации Челябинска, Госжилинспекции региона и управляющей компании провели осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства, причины произошедшего, а также виновные лица.